انتصابات جدید در گمرک ایران

به گزارش خبرگزاری مهر،فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران در احکام جداگانه‌ای معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل و ۵ مدیرکل ستادی گمرک را منصوب کرد.

بر اساس این احکام، حسن علیدوستی به سمت سرپرستی معاونت برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک منصوب شد. حسن علیدوستی از مدیران با سابقه گمرک در حوزه اجرایی و ستادی به شمار می‌رود. پیش از این ابوالفضل اکبرپور عهده‌دار این سمت بود.

رئیس کل گمرک ایران در احکام دیگری فاطمه اعتمادمقدم را به سمت مشاور رئیس کل و مدیر کل دفتر همکاری‌های بین‌الملل منصوب کرد. اعتماد مقدم پیش از این مدیر کل مرکز آموزش، تحقیقات و ظرفیت‌سازی گمرک بود.

همچنین در حکم دیگری، آرزو غنیون به سمت مدیر کل دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی منصوب شد. غنیون پیش از این معاون دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی بود.

در حکم دیگری از سوی رئیس کل گمرک ایران، قربان کریمی به سمت سرپرستی دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک منصوب شد. کریمی پیش از این ناظر گمرکات استان سیستان و بلوچستان بود. همچنین فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در حکمی ابوالقاسم یوسفی نژاد را به سمت مشاور رئیس کل و مدیر کل دفتر هماهنگی استان‌ها منصوب کرد. یوسفی نژاد، مدیر کل گمرکات اجرایی و عضویت در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را در کارنامه کاری خود دارد.

در حکم دیگری از سوی رئیس کل گمرک ایران نیز نعیم پورعمران به سمت سرپرستی مرکز آموزش، تحقیقات و ظرفیت‌سازی منصوب گردید. پورعمران پیش از این معاون مرکز آموزش، تحقیقات و ظرفیت سازی گمرک بود.