به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در احکام صادره «علی صفری» را به عنوان عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع، «عبدالوهاب حیدری» را به عنوان عضو هیئت‌مدیره و معاون بهره برداری و «علیرضا نورنژاد» را به عنوان عضو هیئت‌مدیره و معاون امور حقوقی و فروش اموال غیر منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به مدت ۳ سال منصوب کرد.

در حکم صادر شده برای معاونان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌خوانیم: نظر به تعهد تخصص و تجربه جنابعالی و با عنایت به مصوبه مورخ ۱۲ آذر ۱۴۰۴ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، به موجب این حکم به این سمت، به مدت سه سال منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود تمام مساعی خود را با جلب توان تخصصی همکاران، کارشناسان و صاحب نظران و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم به منظور انجام وظایف قانونی و به ویژه در راستای اهداف و برنامه‌های آن سازمان و تعامل سازنده و فعال با سازمان‌های ذیربط به کار گیرید.