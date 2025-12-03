به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه‌شنبه فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، در راستای تأکیدات دولت بر توسعه تجارت مرزی و تسهیل مبادلات با کشورهای همسایه، در رأس هیئتی تخصصی وارد استان کرمانشاه شد.

این سفر سه‌روزه به‌منظور بررسی میدانی ظرفیت‌ها، روند فعالیت‌های مرزی و چالش‌های گمرکی استان انجام می‌شود.

در بدو ورود، معاون وزیر اقتصاد و هیئت همراه مورد استقبال معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، سرپرست فرمانداری کرمانشاه، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری و مشاور استاندار در امور گسترش ارتباطات و تعاملات با کشور عراق قرار گرفتند.

این دیدار اولیه با هدف هماهنگی برنامه‌های میدانی و جلسات تخصصی سفر انجام گرفت.

در جریان این سفر، معاونین توسعه مدیریت و منابع، حقوقی و نظارت، مدیرکل دفتر هماهنگی استان‌های گمرک، مشاور رئیس کل در امور رسانه و روابط عمومی و معاون دفتر هماهنگی استان‌های گمرک ایران نیز حضور دارند.

ترکیب هیئت همراه نشان‌دهنده رویکرد تخصص‌محور این سفر و هدف‌گذاری برای رفع موانع اجرایی در حوزه گمرک و تجارت مرزی است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دیدار و تبادل نظر با استاندار کرمانشاه از نخستین محورهای سفر فرود عسگری به استان خواهد بود.

این نشست، بسترساز هماهنگی‌های بین‌دستگاهی برای توسعه تجارت، تقویت ترانزیت و رفع موانع ساختاری در مرزهای استان است.

بازدید میدانی از مرزهای سومار، خسروی و پرویزخان نیز در دستور کار هیأت عالی‌رتبه گمرک قرار گرفته است.

این مرزها از مهم‌ترین کانون‌های مبادلات تجاری ایران با عراق هستند و بررسی زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها، نحوه ارائه خدمات گمرکی و مشکلات عملیاتی آنها از اهداف اصلی این بازدیدهاست.

همچنین حضور رئیس کل گمرک ایران در جلسه کار ویژه مرز استان کرمانشاه یکی دیگر از بخش‌های مهم این سفر عنوان شده است.

در این جلسه، آخرین وضعیت مرزها، پروژه‌های توسعه‌ای، گلوگاه‌های اجرایی و راهکارهای افزایش سرعت و دقت در فرآیندهای گمرکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.