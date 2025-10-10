به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، رپرتوار نمایشی «جان پنهان؛ کاوشی روانکاوانه از سفر قهرمانی در آثار ایبسن» با پژوهش و هدایت سروناز نانکلی مجموعهای از نمایشنامهخوانیها و نشستهای تحلیلی است که با نگاهی درونی و روانکاوانه به بازخوانی آثار برجسته هنریک ایبسن میپردازد.
در این برنامه که هر هفته در روزهای یکشنبه از ۲۰ مهر تا ۲۵ آبان در سالن شیشه ای مجموعه هما برگزار میشود ۶ اثر مهم ایبسن شامل «مرغابی وحشی»، «خانه عروسک»، «اشباح»، «بانوی دریا»، «روسمرسهولم» و «هدا گابلر» نمایشنامهخوانی، نقد و تحلیل میشوند.
در نشستهای تخصصی این رپرتوار، جمعی از روانشناسان، روانکاوان و کارشناسان تئاتر به بررسی ابعاد روانی، فلسفی و اسطورهای آثار میپردازند و مسیر درونی شخصیتهای ایبسن را در پیوند با مفاهیمی چون فردیت، ناخودآگاه، رهایی و بازشناسی خویشتن تحلیل میکنند.
نانکلی در توضیح برگزاری این رپرتوار نمایشی آورده است: «جهان ایبسن، جهان مواجهه شخصیتها با خویشتن است؛ انسانهایی که در میانه سکوت و فریاد، میان اطاعت و آگاهی در جستوجوی معنا و هویت خویشاند. آثار ایبسن در ظاهر روایتی اجتماعی دارند اما در عمق خود کاوشی در روان، اسطوره و ناخودآگاه جمعی هستند. در این پروژه تلاش شده است تا چهره شخصیتها در آثار ایبسن نه صرفا بهعنوان شخصیت نمایشی، بلکه در مقام انسانی جوینده معنا و آشتیدهنده نیروهای متضاد درون بازشناسی شود.
در «جان پنهان» تئاتر از بازنمایی صرف به تجربهای درونی بدل میشود؛ سفری از صحنه به ناخودآگاه، از گفتگو به سکوت و از نقش به جوهر وجود.»
سروناز نانکلی در طول ۲ دهه اخیر به عنوان بازیگر، صداپیشه و دستیار کارگردان در آثار صحنهای مختلفی از جمله «هشت لحظه» زهرا صبری، «سکوت میراث تبار من است» علیرضا اولیایی، «باغ آلبالو» و «ریچارد سوم» آتیلا پسیانی، «مضحکه شبیه قتل» حسین کیانی، «خوابهای خاموشی» ساناز بیان، «آنات» امیر آسانی و ... در عرصه حرفه ای تئاتر حضور داشته و کارگردانی نمایش های «چارتابزی، یه گرگی»، «جادوگر شهر زمرد»، «جزیره لانگولیو»، «د اول دارکوب است» را در حوزه تئاتر کودک و نوجوان برعهده داشته است.
رپرتوار نمایشی «جان پنهان» از ۲۰ مهر تا ۲۵ آبان هر هفته روزهای یکشنبه در سالن شیشهای مجموعه فرهنگی هنری هما برگزار میشود. علاقهمندان به تئاتر، روانکاوی و مطالعات فرهنگی آزاد برای تهیه بلیت می توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
نظر شما