به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی خوشنویس زاده ظهر شنبه در نشست خبری بزرگترین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه‌های استان اصفهان، با بیان این که ازدواج دانشجویی یک پروژه فرهنگی است و معتقدیم اگر به درستی به آن پرداخته شود، همچون یک شاه کلید و مولتی‌ویتامین، بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی دوره دانشجویی را برطرف می‌کند، گفت: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری حلقه تکمیل کننده ازدواج دانشجویی است.

وی افزود: در کنار نهاد نمایندگی سند ملی ازدواج به عنوان سندی جدید وجود دارد که اگر به آن توجه بیشتری شود، برای استمرار و بهبود کیفیت این ازدواج‌ها اثرگذار خواهد بود.

خوشنویس زاده اظهار کرد: بر اساس استعلام از وزارت کشور، از مجموع ۴۳۵۸۶ ازدواج دانشجویی که در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸ ثبت شده بود، تنها حدود ۱۸ هزار مورد طلاق به وقوع پیوسته که نرخ طلاق را حدود ۴.۲ درصد نشان می‌دهد و این آمار در مقایسه با نرخ طلاق در خارج از محیط دانشگاه، بسیار پایین و غیر قابل مقایسه است.

معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در ادامه به نتایج پیمایش فرزند آوری دانشجویان اشاره کرد و گفت: از میان تعداد ازدواج دانشجویی ذکر شده ۵۱ درصد صاحب یک فرزند، ۴۱ درصد صاحب دو فرزند و ۶.۷۵ درصد دارای سه فرزند شده‌اند.

وی با بیان این که ازدواج‌های دانشجویی در مقایسه با ازدواج‌های تجملاتی و پرتشریفات خارج از دانشگاه بسیار آسان است، خاطر نشان کرد: این گونه ازدواج بر اساس شناخت و سنجش شرایط صورت می‌گیرد و مطابق با آمار به دست آمده بسیار پایدار هستند.

ازدواج دانشجویی نقطه مقابل سیاست‌های دشمن است

خوشنویس زاده ازدواج دانشجویی را نقطه مقابل سیاست‌های دشمن خواند و تأکید کرد: در مقابل ترویج فساد، بی‌بندوباری، ازدواج سفید، عدم ازدواج و ازدواج‌های دیرهنگام و تجملاتی توسط دشمن، ازدواج دانشجویی با افتخار در دانشگاه‌ها ترویج می‌شود.

معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با بیان این که اولین قدم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری یاری در شناسایی و یافتن طرف مناسب است که این امر به صورت سنتی و همچنین از طریق بستر همرسان و سامانه‌های مربوطه در حال انجام است، تصریح کرد: کمک به انجام مشاوره‌های پیش از ازدواج و طرح ملی همسفر تا بهشت که در آن تمامی زوج‌های جوان مهمان رهبر معظم انقلاب به سفر مشهد مقدس می‌روند در آن همه اقلیت‌های مذهبی و دانشجویان با هر گرایشی شرکت می‌کنند، از دیگر فعالیت‌های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری است.

خوشنویس زاده با تأکید بر اینکه نقش نهاد نمایندگی تنها به برگزاری جشن و سفر محدود نمی‌شود، به ارائه جزئیات آموزشی پرداخت و گفت: ۱۲۰ دقیقه کارگاه آموزشی در دانشگاه، ۱۲۰ دقیقه آموزش مجازی بر روی سایت آموزش مجازی دانشگاهیان نهاد، ۱۲۰ دقیقه آموزش مهارت‌های زندگی، ۱۲۰ دقیقه آموزش مجازی روانشناسی زن و مرد، ۹۰ دقیقه آموزش سبک زندگی دینی که در حرم رضوی انجام می‌شود، ۱۸۰ دقیقه آموزش مدیریت روابط زوجین در محل اسکان در مشهد، ۹۰ دقیقه کارگاه آموزشی رازهای اتاق خواب در مشهد مقدس و ۱۸۰ دقیقه آموزش از طریق تئاتر و نمایش در مشهد مقدس جزئی دیگر از فعالیت‌های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری می‌باشد.

وی با بیان این که این حجم از آموزش به صورت عمومی، برای دانشجویان در هیچ مجموعه دیگری مشابه ندارد، اظهار کرد: سالانه جشنواره مخصوص زوج‌هایی که در ایام دانشجویی ازدواج کرده‌اند به نام زوج مانا برگزار می‌گردد که در آن در زمینه‌های مختلفی مانند کارآفرینی، تألیف کتاب، مسائل قرآنی، مقام‌های ورزشی، کارهای جهادی و همیار ازدواج فعالیت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته، ۱۵۳۹ زوج وارد رقابت این جشنواره شدند که در نهایت ۱۰۰ خانواده به عنوان خانواده‌های برتر انتخاب شدند که تعدادی از آنها اصفهانی بودند.