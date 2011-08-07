نتایج تحقیقات درباره ازدواج دانشجویی/ میزان طلاق در ازدواجهای دانشجویی

حجتالاسلام سیدمجید قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان موفقیت ازدواجهای دانشجویی در کشور گفت: در گذشته ایرادهایی وارد میکردند که ازدواجهای دانشجویی موفق نیستند اما چهار سال پیش یک کار پژوهشی انجام دادیم و سال گذشته نیز پژوهشی از 2 هزار زوج صورت گرفت تا میزان موفقیت ازدواجهای دانشجویی و همچنین درصدی از ازدواجهای دانشجویی که به طلاق میانجامند مشخص شود.
وی درباره میزان طلاق در ازدواجهای دانشجویی گفت: نتایج پژوهش از 2 هزار زوج دانشجو که سال گذشته انجام شد، نشان داد از هر 100 زوجی که از طریق ازدواج دانشجویی وارد زندگی مشترک شدهاند، 5/1 زوج به طلاق دچار میشوند. البته در چهار سال گذشته که در زمینه میزان طلاق در ازدواجهای دانشجویی تحقیق شده بود درصد طلاق در ازدواجهای دانشجویی از این میزان نیز کمتر بود.
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها افزود: میزان طلاق در زوجهایی که از طریق ازدواج دانشجویی وارد زندگی مشترک شدهاند کمتر از میزان طلاق در سطح عمومی جامعه است.
به گزارش مهر، از زمان اولین مراسم ازدواج دانشجویی که از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها برگزار شد نزدیک به 14 سال میگذرد. در اولین مراسم ازدواج دانشجویی فقط 60 دانشجو حضور داشتهاند اما به گفته حجتالاسلام قریشی- معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها امسال حدود 60 هزار زوج دانشجو در مراسم ازدواج دانشجویی شرکت میکنند.
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