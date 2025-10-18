به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی در گزارش هفتگی خود به تشریح مهم‌ترین اولویت‌ها و اقدامات دولت پرداخت.

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه مهمترین دغدغه دولت، حفظ و ایجاد اشتغال در سطح بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط است، اظهار داشت: اگر نتوانیم در جهت حفظ و ایجاد اشتغال گام برداریم، هر چقدر هم که کمک معیشتی صورت گیرد، کافی نخواهد بود و کارآیی لازم را ندارد.

وی از برگزاری جلسات ویژه و منظم رئیس‌جمهور با اساتید برجسته اقتصادی، کارآفرینان و بازرگانان خبر داد.

مهاجرانی از تشکیل چهار کارگروه در راستای حل مشکلات خبر داد و گفت: کارگروه انرژی به ریاست وزیر نیرو با هدف کمک به حل مشکل کمبود انرژی صنایع ایجاد شد.

سخنگوی دولت با اشاره به قطعی برق و گاز صنایع به دلیل ناترازی انرژی، افزود: از پاییز سال گذشته تصمیم گرفتیم تا حد امکان از قطع گاز صنایع خودداری کنیم. در این زمینه استفاده از صفحات خورشیدی در دستور کار قرار گرفت که با تأمین ارز مربوطه، ۲۵۰۰ مگاوات برق حاصل از انرژی خورشیدی به شبکه برق کشور افزوده شده است.

سخنگوی دولت از راه‌اندازی کارت رفاهی متصل به «اوراق گام» خبر داد و گفت: این کارت‌ها از قبل وجود داشت، اما رقم آن از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و مهلت بازپرداخت آن از ۱۲ به ۲۴ ماه افزایش یافته است.

وی افزود: پیش از این، این کارت‌ها فقط توسط بانک رفاه ارائه می‌شد، اما اکنون مردم می‌توانند با مراجعه به بانک‌های ملت، ملی و تجارت این کارت‌ها را دریافت کنند.

مهاجرانی با تأکید بر اتصال این کارت‌ها به فروشگاه‌های بزرگ، خاطرنشان کرد: «این اقدام در راستای افزایش تحریک تقاضا و افزایش تولید انجام شده و منبع تأمین آن اوراق گام است.

مهاجرانی از افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه فردی به ۲۰۰ میلیون تومان با مهلت بازپرداخت ۶۰ ماه خبر داد و گفت: سقف تسهیلات فردی برای رسته‌های شغلی خاص نیز تا ۳۵۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۶۰ ماهه افزایش یافته است.

وی افزود: سقف تسهیلات کارفرمایان نیز به پنج میلیارد تومان در ازای بکارگیری هر نفر نیروی شاغل افزایش یافته و این رقم برای شرکت‌های دانش‌بنیان، فن‌آور و خلاق ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.