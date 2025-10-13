مهاجرانی: قلعه نویی انتقادپذیر است؛ او شناخت کافی از فوتبال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حشمت مهاجرانی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ١٩٧٨ با حضور در اردوی تیم ملی در شهر دبی امارات، با مهدی محمدنبی و امیر قلعه‌نویی دیدار و گفتگو کرد.

مهاجرانی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: به خاطر دارم که پابرهنه در کوچه پس‌کوچه‌های مشهد فوتبال بازی می‌کردم و هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم که این چمن سبز و این سکوهای سیمانی بخش بزرگی از زندگی من شود. افتخار می‌کنم که مربی تیم ملی کشورم شدم.

او ادامه داد: البته من دوره‌های مختلفی گذرانده ام و اولین مدرسه بین‌المللی فیفا را دیده ام، چهار ماه با تیم ملی رومانی کار کردم و علاقه شخصی و میل خودم خیلی به من کمک کرد و خوشبختانه توانستم برای اولین بار تیم ملی ایران را به جام جهانی هدایت کنم. در بازی‌های ۱۹۷۶ المپیک مونترال، برای اولین بار تیم ملی ایران به دور دوم راه پیدا کرد و در دیداری دو بر یک مقابل شوروی شکست خوردیم. آن زمان شوروی یکی از تیم‌های بسیار قدرتمند و مطرح فوتبال دنیا بود. همیشه حسرت آن بازی را می‌خوردم چون اگر پیروز می‌شدیم ثبت در تاریخ می‌شد.

مهاجرانی تصریح کرد: بعد از آن به عنوان مربی تیم ملی امارات انتخاب شدم و خود اماراتی‌ها اعتقاد داشتند و سپس به عنوان مربی تیم ملی عمان انتخاب شدم و بعد به عنوان تکنیکال دایرکتور تیم آدلار واکر اتریش فعالیت کردم.

او در رابطه با امیر قلعه نویی (سرمربی تیم ملی فوتبال ایران) گفت: زمانی که من در قطر بودم، فکر کنم ۱۹۹۴ یا در المپیک آسیایی هیروشیما امیر را دیدم. او از همان زمان شناخت کاملی از فوتبال کشورمان داشت و این شناخت می‌تواند به او کمک کند.

مهاجرانی خاطر نشان کرد: در روزهای خوب، غرور کاذب نباید ما را بگیرد و در روزهای بد باید صبر و حوصله داشته باشیم. امیدوارم نسبت به نتایج دوستانه، نگاه متفاوتی داشته باشیم و قضاوت درباره کار مربی نکنیم. اما اگر نقطه ضعفی در تیم می‌بینیم، بدون نیت خاص مطرح کنیم چون امیر انتقادپذیر است. سال‌ها میلیون‌ها پول صرف کردیم و همیشه این سوال مطرح بود که چرا این همه هزینه برای مربی خارجی می‌کنیم، در حالی که مربی ایرانی داریم. خوشبختانه این افتخار نصیب ما شد که برای دومین بار تیم ملی با مربی ایرانی به جام جهانی راه پیدا کند.

لازم به ذکر است که تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در فیفادی جاری فردا سه شنبه ۲۲ مهر و از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه آل راشد دبی رو در روی تیم ملی تانزانیا قرار می‌گیرد.