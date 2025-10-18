فتوحات جدید ارتش روسیه و انهدام پهپادهای اوکراینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از آزادسازی شهرک پلشیفکا در دونتسک خبر داد.

به گزارش وزارت دفاع روسیه، شهرک پلشیفکا در دونتسک در نتیجه اقدامات یگان جنوب ارتش روسیه آزاد شد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که نیروهای روسی تأسیسات مجتمع نظامی-صنعتی، یک مرکز آموزش اپراتور پهپاد و یک ایستگاه رادار اوکراینی را هدف قرار دادند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از کشته شدن ۱۵۶۵ نیروی اوکراینی در جریان عملیات نیروهای مسلح ارتش روسیه در محورهای مختلف درگیری طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

همچنین وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۴۱ پهپاد اوکراینی خبر داد و اعلام کرد که ۱۲ پهپاد بر فراز بریانسک، ۵ پهپاد بر فراز کالوگا، سه پهپاد بر فراز مسکو، دو پهپاد بر فراز بلگورود و اوریول، ۶ پهپاد بر فراز دریای سیاه و چند پهپاد در مناطق دیگر سرنگون شدند.

این درحالی است که روز گذشته نیز نیروهای روسی مناطق جدیدی را به کنترل خود درآورده بودند.