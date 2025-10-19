  1. بین الملل
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۴

روسیه ۲ منطقه در دونتسک و زاپروژیا را تصرف کرد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ۲ منطقه دیگر در دونتسک و زاپروژیا را تصرف کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور در ادامه پیشروی‌های خود، ۲ شهرک دیگر در دونتسک و زاپروژیا را تصرف کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت دفاع روسیه گزارش داد: در نتیجه اقدامات قاطع یگان‌های مرکز و شرق، شهرک چونیشینو در دونتسک و شهرک پولتاوکا در زاپروژیا آزاد شد

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه افزود: طی شبانه روز گذشته ارتش روسیه، ۳۲۳ پهپاد، ۲ بمب هدایت شونده و ۳ موشک هیمارس را منهدم کرد. همچنین، تأسیسات زیرساختی حمل و نقل تامین کننده نیازهای نیروهای مسلح اوکراین هدف قرار گرفت.

وزارت دفاع روسیه اضافه کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۴۵ فروند پهپاد اوکراینی را طی شب گذشته بر فراز مناطقی همچون سامارا، ساراتوف، ورونژ و روستوف رهگیری و منهدم کردند.

    ګوښع عبدالرزاق نورستانی AF ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      پیشروی روسها کند است اما یک فرصت برای اوکراین هم است که باید ازین سرزمین دست کشیده جنگ را خاتمه دهد این یگانه راهی است که اوکراین میتواند داشته باشد وتا کمک های بیجای از غرب هم صرفه جوی شده باشد

