روسیه ۲ منطقه در دونتسک و زاپروژیا را تصرف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور در ادامه پیشروی‌های خود، ۲ شهرک دیگر در دونتسک و زاپروژیا را تصرف کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت دفاع روسیه گزارش داد: در نتیجه اقدامات قاطع یگان‌های مرکز و شرق، شهرک چونیشینو در دونتسک و شهرک پولتاوکا در زاپروژیا آزاد شد

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه افزود: طی شبانه روز گذشته ارتش روسیه، ۳۲۳ پهپاد، ۲ بمب هدایت شونده و ۳ موشک هیمارس را منهدم کرد. همچنین، تأسیسات زیرساختی حمل و نقل تامین کننده نیازهای نیروهای مسلح اوکراین هدف قرار گرفت.

وزارت دفاع روسیه اضافه کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۴۵ فروند پهپاد اوکراینی را طی شب گذشته بر فراز مناطقی همچون سامارا، ساراتوف، ورونژ و روستوف رهگیری و منهدم کردند.