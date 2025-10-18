شفیعی: خیران بدهی مسکن نیازمندان زواره را پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد شفیعی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اقدامی خداپسندانه، بخش عمده‌ای از بدهی معوق دو واحد مسکونی متعلق به خانواده‌های تحت حمایت این نهاد، توسط دو خیّر نیک‌اندیش تسویه شد.

وی افزود: کل بدهی این دو منزل ۵۴۸ میلیون تومان بود که با همت خیّران، ۴۳۴ میلیون تومان از آن پرداخت شد.

رئیس کمیته امداد اردستان خاطرنشان کرد: مهندس «جلال گلخنی» مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان و دکتر «جلال شهرابی» مبلغ ۸۴ میلیون تومان از این بدهی را پرداخت کردند و مابقی آن نیز توسط سایر خیّران تأمین شود.

شفیعی یادآور شد: این اقدام در چارچوب برنامه‌های کمیته امداد شهرستان اردستان برای ساخت و تحویل مسکن به مددجویان نیازمند انجام شده است.

وی با اشاره به ساخت ۹۶ واحد مسکونی در سطح این شهرستان تصریح کرد: از این تعداد، ۸۸ واحد در شهر اردستان، ۴ واحد در شهر مهاباد و ۶ واحد نیز در روستاهای منطقه در حال احداث است.