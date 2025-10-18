نوذری: ۸هزار واحد مسکن تا پایان سال جاری به متقاضیان تحویل داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری در نشست شورای تأمین مسکن استان که پیش از ظهر شنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: پیش از این، ۳۱ درصد پروژههای مسکن ملی در استان تکمیل شده بود و در دولت کنونی، این میزان به ۷۳ درصد رسیده است که این پیشرفت حاصل تلاش جمعی همه دستگاههاست.
استاندار قزوین با اشاره به برنامه زمانبندی تحویل واحدها گفت: طبق برنامه، ۵ هزار واحد آماده تحویل داریم که بهزودی با حضور یکی از مقامات ملی افتتاح میشود. همچنین تا پایان سال حدود ۳ هزار واحد دیگر نیز تکمیل خواهد شد تا در مجموع ۸ هزار واحد طی ماههای آینده تحویل مردم شود.
نوذری در ادامه با اشاره به بحث قیمتگذاری واحدها بیان کرد: تیم کارشناسی قیمت هر مترمربع مسکن را حدود ۱۰ میلیون تومان تعیین کرده که کف قیمت محسوب میشود. این رقم در شرایط فعلی و در نقاط دورافتاده نیز بهسختی قابل اجراست، اما برای حمایت از مردم تعیین شده است. هیچ استانی با استان قزوین در این زمینه قابل قیاس نیست و اختلاف عملکرد بسیار زیاد است.
وی افزود: قیمت تمامشده هر واحد حدود یک میلیارد تومان است که بخشی از طریق تسهیلات بانکی و بخشی از آورده متقاضیان تأمین میشود. مشکل اصلی در حال حاضر، تأمین آورده مردم است، با این حال نگاه استان بر حمایت حداکثری از اقشار کمدرآمد است و برخی عوارض نیز برای کاهش هزینهها حذف شده است.
همکاری نهادها و تأکید بر حمایت از متقاضیان
استاندار قزوین از عملکرد مطلوب بنیاد مسکن، اداره کل راه و شهرسازی و بانکها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن قدردانی کرد و افزود: در حوزه تأمین تجهیزات از جمله پکیج نیز تأکید داریم حداقل قیمت برای متقاضیان لحاظ شود، چراکه بیشتر آنان از اقشار آسیبپذیر و دارای درآمد پایین هستند.
وی تأمین مسکن کارگران را از دیگر اولویتهای مهم دانست و تأکید کرد: دستگاههای خدماترسان باید بر اساس تعهدات خود اقدامات لازم را آغاز کنند تا روند اجرای پروژهها تسریع شود.
نوذری با اشاره به اولویتهای اساسی توسعه استان گفت: محورهای اصلی شامل پنج بخش آب، بهداشت و درمان، مسکن، جوانی جمعیت و زیرساختهای حمایتی است. در حوزه آب، استان با چالش جدی در تأمین آب کشاورزی روبهروست و در بخش درمان نیز کمبود تخت بیمارستانی و سرمایهگذاریهای درمانی از مشکلات جدی محسوب میشود.
ساخت ۲۵ هزار واحد و حمایت از اقشار کمدرآمد
وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۲۵ هزار واحد مسکونی در استان ساخته شده و اکثر متقاضیان این واحدها از اقشار آسیبپذیر هستند که در دهکهای یک تا چهار قرار میگیرند. نگاه استان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، حرکت به سمت حمایت از مردم و تسهیل شرایط برای آنان بوده است.
استاندار افزود: قیمتگذاری واحدها با حداقل نرخ ممکن یعنی حدود ۱۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع انجام شده است؛ در حالی که در سایر استانها این رقم بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان است.
نوذری با اشاره به مشکلات پیمانکاران گفت: در برخی موارد پیمانکاران با ضرر مواجه شدند اما با حمایتهای استانی، پروژهها ادامه یافت. تأکید ما این است که ساخت مسکن باید توسط خود مردم انجام شود، چراکه در صورت دولتی شدن کامل طرحها، روند اجرا کند و پیچیده خواهد شد.
وی با اشاره به مدل مشارکتی ساخت افزود: در این مدل، دولت زیرساختها و تسهیلات را فراهم میکند و مردم بهصورت شخصی اقدام به ساخت واحدهای خود میکنند. این روش علاوه بر کاهش هزینهها، رضایت و مشارکت بیشتر خانوارها را به همراه دارد.
اختصاص زمین برای طرح جوانی جمعیت
نوذری بیان کرد: در راستای طرح جوانی جمعیت نیز زمینهایی اختصاص یافته و تسهیلات لازم در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. افراد میتوانند با استفاده از این امکانات، خانهای مناسب برای خود بسازند و حتی بخشی از ساخت را با نیروی کار شخصی انجام دهند.
وی تصریح کرد: با وجود چالشهای گذشته، باید با نگاه کارشناسی و تلاش مضاعف وضعیت موجود را بهبود بخشید. مسکن یکی از نیازهای اساسی مردم است و لازم است همه دستگاهها، بهویژه شهرداریها، برای آمادهسازی و تحویل واحدها همکاری کنند.
نوذری از شهرداران بهویژه شهرداران محمدیه و اقبالیه خواست در منطقه مهرگان با رویکرد حمایتی و بدون نگاه درآمدزایی در اجرای پروژهها مشارکت فعال داشته باشند.
وی در پایان با اشاره به شکلگیری جغرافیای جمعیتی جدید در استان، بر لزوم توجه به زیرساختهای فرهنگی و ورزشی نیز تأکید کرد و گفت: از همه مسئولان و دستاندرکاران خواسته میشود با همدلی و هماهنگی در مسیر تحقق اهداف طرح نهضت ملی مسکن گام بردارند.
نظر شما