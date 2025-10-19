دو پروژه عمرانی در ناحیه مشعلدار قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، مهدی صباغی شهردار قزوین، اعضای شورای اسلامی شهر، خمسه مدیرکل بازرسی استان و جمعی از مدیران شهری، چند پروژه عمرانی، ورزشی و فرهنگی در ناحیه منفصل شهری مشعلدار به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم یک سالن چندمنظوره ورزشی – فرهنگی به مساحت یکهزار و ۸۷۶ مترمربع و زیربنای یکهزار و ۴۵۰ مترمربع افتتاح شد و از امروز در اختیار ساکنان این ناحیه قرار گرفت.
این مجموعه دارای بخشهای مختلفی از جمله ساختمان اداری، سرویسهای بهداشتی و رختکن است و در کنار آن، خانه فرهنگ سهطبقهای نیز احداث شده که شامل سالن مطالعه، کلاسهای آموزشی و مخزن کتابخانه است. این مجموعه فرهنگی با هدف توانمندسازی بانوان، پرورش استعدادهای جوانان و غنیسازی اوقات فراغت خانوادهها راهاندازی شده است.
برای احداث این خانه فرهنگ که تحت نظارت منطقه یک شهرداری قزوین اجرا شده، اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
همچنین در ادامه این مراسم، باند کندرو در ناحیه مشعلدار با هدف ارتقای ایمنی ترافیکی و تسهیل عبور و مرور شهروندان افتتاح شد. این پروژه به طول سههزار مترمربع و با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
اجرای این پروژهها در راستای توسعه متوازن شهری و ارتقای زیرساختهای فرهنگی و خدماتی در مناطق کمبرخوردار قزوین انجام شده و قرار است در قالب برنامه «یکشنبههای افتتاح»، سایر پروژههای عمرانی شهرداری نیز بهتدریج مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
