به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری استاندار قزوین ظهر دوشنبه با علیرضا نوری‌قزلجه وزیر جهاد کشاورزی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست که با حضور فرامرز حریری‌مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد، راهکارهای تقویت بخش کشاورزی، تأمین کالاهای اساسی و حمایت از تولیدکنندگان استان مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این دیدار، موضوعاتی از جمله تأمین نهاده‌های کشاورزی به‌ویژه کود شیمیایی، افزایش اعتبارات طرح‌های کشاورزی، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، مرمت و احیای قنوات، تخصیص عادلانه آب از شبکه آبیاری دشت قزوین، بهبود زنجیره تولید محصولات کشاورزی و تأمین سوخت ماشین‌آلات مطرح شد.

استاندار قزوین در این نشست با تأکید بر اهمیت تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار گفت: پیگیری مستمر برای افزایش اعتبارات و رفع موانع اجرایی طرح‌های کشاورزی از اولویت‌های دولت در استان قزوین است.

نوذری در ادامه سفر خود به تهران، با حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، موضوعات مرتبط با پروژه انتقال آب طالقان با همکاری اوقاف، توسعه شهرک گردشگری قائم، طرح «ماهی در قفس» و ورود اوقاف به حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از طرح‌های نوآورانه مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار قزوین با اشاره به اهمیت تعامل مستمر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ملی، تصریح کرد: استمرار همکاری‌ها و پیگیری طرح‌های توسعه‌ای، زمینه‌ساز رشد اقتصادی و ارتقای خدمات اجتماعی در استان خواهد بود.

در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین مجیدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین نیز حضور داشت.