  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

بارش‌ها در زمستان به حد نرمال می‌رسد

بارش‌ها در زمستان به حد نرمال می‌رسد

یک مقام مسئول با بیان اینکه دمای هوای بسیاری از نقاط کشور تا نیمه آبان‌ بالاتر از میانگین نرمال خواهد بود، گفت: پیش‌بینی می‌شود بارش‌ها در زمستان به جز شرق کشور به حد نرمال برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی به وضعیت آب و هوایی کشور تا نیمه آبان اشاره و اظهار کرد: طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده حداقل تا نیمه آبان به جز برخی مناطق سواحل شمالی کشور در دیگر نقاط نه‌تنها بارشی نخواهیم داشت، بلکه دمای هوا بالاتر از حد میانگین نرمال است. برای مثال اگر دمای مهرآباد تهران در این روزها بین بیشینه ۲۶ درجه و کمینه ۱۵ درجه بالای صفر باشد دمای نرمال این منطقه ۲۰ درجه خواهد بود.

وی افزود: پاییز امسال، پاییزی خشک و کم‌بارش و البته گرم‌تر از پاییزهای گذشته است، هرچند پیش‌بینی می‌شود بارش‌ها در زمستان به حد نرمال برسد، اما همین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در شرق کشور حتی در زمستان نیز شاهد کم‌بارشی باشیم.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی تصریح کرد: با پیش‌بینی‌های کم‌بارشی در سطح کشور نمی‌توان خیلی امیدوار بود که تنش آبی کاهش یابد.

کد خبر 6626146
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها