به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی به وضعیت آب و هوایی کشور تا نیمه آبان اشاره و اظهار کرد: طبق پیشبینیهای انجامشده حداقل تا نیمه آبان به جز برخی مناطق سواحل شمالی کشور در دیگر نقاط نهتنها بارشی نخواهیم داشت، بلکه دمای هوا بالاتر از حد میانگین نرمال است. برای مثال اگر دمای مهرآباد تهران در این روزها بین بیشینه ۲۶ درجه و کمینه ۱۵ درجه بالای صفر باشد دمای نرمال این منطقه ۲۰ درجه خواهد بود.
وی افزود: پاییز امسال، پاییزی خشک و کمبارش و البته گرمتر از پاییزهای گذشته است، هرچند پیشبینی میشود بارشها در زمستان به حد نرمال برسد، اما همین پیشبینیها نشان میدهد که در شرق کشور حتی در زمستان نیز شاهد کمبارشی باشیم.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی تصریح کرد: با پیشبینیهای کمبارشی در سطح کشور نمیتوان خیلی امیدوار بود که تنش آبی کاهش یابد.
