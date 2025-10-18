مدل چاپ سه بعدی مغز انسان ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، محققان دانشگاه ام آی تی یک مدل سه بعدی از بافت مغز انسان ابداع کرده اند که شیوه پژوهش درباره بیماری‌های نورولوژیکی را دگرگون می‌کند.این پلتفرم که مغزهای مولتی سلولار یا mBrains نام دارد ویژگی‌های کلیدی بافت واقعی مغز را بازسازی و روشی دقیق‌تر برای تست داروها و درک اختلالاتی مانند آلزایمر فراهم می‌کند. دستاورد مذکور در زمانی حاصل شده که علم عصب شناسی فراتر از مدل‌های آزمایشگاهی سنتی و آزمایش روی حیوانات رفته و سیستم‌هایی ابداع شده که به طور واقعی شیوه عملکرد انسان را بازسازی می‌کنند.

هر mBrain کوچک‌تر از یک سکه است اما ۶ نوع سلول اصلی مغز از جمله اعصاب، سلول‌های گلیال و ساختار واسکولار را در یک مدل زنده جمع می‌کند. لی هویی سای مولف ارشد این پژوهش می‌گوید: mBrain تنها سیستم آزمایشگاهی است که حاوی تمام سلول‌های اصلی موجود در مغز انسان است.

پژوهشگران در نخستین اقدام از mBrain برای بررسی آنکه چطور یک نشانگر معمول آلزایمر واکنش‌های سلول را برای تولید تغییرات مرتبط با بیماری تغییر می‌دهد، استفاده کردند.