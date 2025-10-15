ابداع ایمپلنتی که به مغز دارو می رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، مغز انسان یک عضو بسیار حساس با میلیاردها عصب است که در نواحی بسیار تخصصی و سازمان‌یافته قرار دارند.

درمان اختلالات عصبی دشوار است، زیرا بسیاری از این بیماری‌ها ناشی از اختلال در نواحی بسیار خاصی از مغز هستند. از سوی دیگر انتقال دارو به طور دقیق به این مناطق نیز بسیار دشوار است زیرا بیشتر ایمپلنت‌های فعلی فقط می‌توانند به حجم محدودی از بافت دسترسی یابند.

محققان از مدت‌ها قبل روی کاتترهای کوچک و انعطاف پذیر تمرکز کردند تا آسیب به بافت حساس مغز را کاهش دهند. اما این ابزارها به طور معمول دارو را از طریق یک یا دو نقطه آزاد می‌کنند و به همین دلیل تأثیر گذاری آن محدود خواهد بود.

توزیع نامتوازن دارو ممکن است نتیجه درمانی را تقلیل و عوارض جانبی را افزایش دهد. در همین راستا محققان دانشگاه NYU ابوظبی(NYUAD) یک تراشه مغزی جدید برای غلبه بر این محدودیت‌ها طراحی کرده اند.

این دستگاه که SPIRAL نام دارد، یک لوله انعطاف پذیر و نازک با قابلیت انتقال دارو به چند منطقه از مغز با دقت بالا است. خلیل رمضی، استادیار مهندسی زیستی در دانشگاه نیویورک ابوظبی (NYUAD) در این باره می‌گوید: اختلالات عصبی بیشتر اوقات مربوط به ناحیه‌های خاصی از مغز هستند اما ابزارهای فعلی برای هدف گرفتن این مناطق بسیار محدود هستند. SPIRAL به ما امکان می‌دهد همزمان و بدون افزایش ریسک به چند نقطه دسترسی یابیم که همین امر ممکن است شیوه انتقال درمان برای این بیماری‌ها را تغییر دهد.

طراحی ایمپلنت شامل شکاف‌هایی با فواصل دقیق در طول آن است که سبب می‌شود دارو به شیوه کنترل شده در سراسر منطقه‌هایی بزرگ‌تر از بافت مغز آزاد شود. مدلسازی پیشرفته رایانشی و تست‌های وسیع آزمایشگاهی نیز ایمنی و تاثیر گذاری ایمپلنت را تایید کردند. نویسنده همکار این پژوهش در این باره می‌گوید: طراحی ما یک مشکل مهم در ایمپنت های مغزی فعلی را که به طور معمول دارو را از یک یا دو نقطه آزاد می‌کند، برطرف خواهد کرد. SPIRAL سبب می‌شود دارو به طور متوازن‌تر و در مناطق وسیع‌تری توزیع شود و همزمان ایمن و کم تهاجمی باشد.

یک نکته مهم نیز آن است ایمپلنت مذکور در مقایسه با ابزارهای استاندارد به سطح بالاتر التهاب منجر نمی‌شود. همین امر نشان می‌دهد می‌توان آن را به طور ایمن برای درمان‌های طولانی مدت به کار برد.