بیمار فلج با تراشه نورالینک لیوان را برداشت؛ ذهن شبیه دست عمل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیک ورای در جدیدترین نمایش قابلیت‌های تراشه مذکور که به طور آنلاین منتشر شده از یک بازوی روباتیک برای برداشتن لیوان و نوشیدن از آن استفاده کرده است. این یک گام مهم در جهت احیای استقلال افراد دچار اختلالات حرکتی شدید است.

دستاورد مذکور بخشی از تحقیق CONVOY تأیید شده سازمان غذا و دارو آمریکا است و بررسی می‌کند که چگونه تراشه‌های مغزی به بیماران کمک می‌کند فعالیت‌های روزانه را به طور مستقل انجام دهند. ورای هشتمین شرکت کننده ای است که ایمپلنت نورالینک را دریافت می‌کند.

آزمایش تراشه‌های نورالینک در ماه آگوست در انگلیس گسترش یافت و یک تحقیق بالینی برای آزمایش تراشه مغزی که به بیماران کمک می‌کند دستگاه‌ها را با افکارشان کنترل کنند، انجام شد.

این بیمار طی سه جلسه هشت ساله از تراشه مغزی نورالینک برای استفاده از بازوی روباتیک جهت انجام فعالیت‌های روزانه استفاده کرد.

این تراشه در مغز وی کاشته شد و سیگنال‌های عصبی را به دستورهای بلوتوثی تبدیل کرد و به وی اجازه داد تا دستگاه‌های خارجی را از طریق افکارش کنترل کند. ورای با کمک این سیستم فعالیت‌هایی مانند برداشتن فنجان، گذاشتن کلاه بر سر، استفاده از مایکرو ویو و بازکردن در یخچال را به طور موفقیت آمیز انجام داد.