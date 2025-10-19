تامین مسکن موقت ویژه اساتید جوان؛ برنامه برای نگهداشت اساتید

عباس سروش در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص آمار مهاجرت اساتید و برنامه ریزی برای نگاهداشت آنها به ویژه اساتید جوان گفت: آمار دقیقی ندارم ولی کم‌تر از آن چیزی است که دانشگاه شریف اعلام کرده بود، ولی به هر حال وجود دارد، برخی اساتید نیز به مرخصی بدون حقوق می‌روند که امیدواریم بازگردند.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیر کبیر افزود: با آنها در تماس هستیم تا آنها را دلگرم کنیم تا باز گردند، این کار ما تنها دانشگاه نیست، مجموع سیاست‌های حاکمیت، به ویژه در بخش جذب نیروها باید آنها را دلگرم کنند، تا احساس تبعیض نکنند.

وی افزود: البته همین‌ها کفایت نمی‌کند، بخشی هم فرا دانشگاهی است، با سازمان برنامه و بودجه صحبت‌هایی کردیم که چون هنوز به نتیجه نرسیده نمی‌توان جزئیات آن را اعلام کرد.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: باید به اساتید برسیم، با آنها بد اخلاقی نکنیم، دلگرمشان کنیم و بعد بتوانیم منابع مالی برای آنها تأمین کنیم که واقعاً با حقوق‌هایی که ما می‌دهیم، زندگی به ویژه برای اساتید جوانی که مسکن نیز ندارند در تهران تقریباً غیر ممکن است.

وی درخصوص جزئیات برنامه‌های پیش بینی شده برای نگاهداشت اساتید دانشگاه امیر کبیر افزود: برنامه‌هایی داریم که در خصوص آنها کار می‌کنیم اگر بتوانیم در درجه اول، مسکن موقت برای آنها تهیه می‌کنیم تا یک مدتی گشایشی ایجاد شود و بتوانند آنجا مستقر شوند، یک سیاست‌های دیگری هم داریم که بتوانیم به حق‌التدریس و حق التألیف‌ها کمک کنیم.

پیش از این مسعود تجریشی، سرپرست دانشگاه صنعتی شریف به خبرنگار مهر گفته بود: از بین ۴۶۰ عضو هیئت‌علمی دانشگاه شریف ۲۶ نفر به صورت کامل قطع همکاری کرده‌اند؛ نگرانیم افراد به بهانه‌های فرصت مطالعاتی یا مرخصی دیگر بازنگردند.