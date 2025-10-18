پخش «قانون و اخلاق» به یاد شهروند ایرانی در بند فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش، شبکه نمایش سیما در اعتراض به بازداشت غیر قانونی مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی در فرانسه فیلم‌هایی با موضوع نقض حقوق بشر از سوی دولت فرانسه پخش می‌کند. فیلم‌های «نبرد الجزایر»، «قانون و اخلاق»، «نفرت» و «پنجم می روز نبرد»، از شنبه ۲۶ مهر تا سه‌شنبه ۲۹ مهر، ساعت ۱۷ روی آنتن این شبکه می‌رود.

فیلم سینمایی «نبرد الجزایر» به کارگردانی جیلو پونته‌کوروو، شنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۷ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی ژان مارتین، سعدی یاسف، براهیم هگیاگ و توماسو نری آمده است که: در سال ۱۹۵۷ بازجویان نظامی فرانسوی در شهر الجزیره یک میهن‌پرست الجزایری را ‏شکنجه می‌دهند و او سرانجام مخفی‌گاه آخرین رهبر چریک‌های الجزایری با نام علی لاپوآنته را فاش می‌کند که همزمان با تیتراژ ‏آغازین فیلم، نیروهای چترباز فرانسوی، لاپوآنته را همراه با یک زن و کودک در مخفی‌گاه خود پیدا می‌کنند و به آنها مهلتی داده ‏می‌شود که خود را تسلیم کنند، در غیر این‌صورت کشته خواهند شد.

فیلم سینمایی «قانون و اخلاق» به کارگردانی ماتئو کاسویتس، یکشنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی ماتئو کاسویتس و مالیک زیدی آمده است: ساکنین سیاه‌پوست کلدونیا-مستعمره فرانسه- به‌دلیل رفتار خصمانه‌ای که با آنها می‌شود؛ تقاضای استقلال کرده؛ در پی آن بسیاری از اطرافیانشان را از دست می‌دهند. آنها که شاهد از بین رفتن فرهنگ و آداب و رسوم قدیمی‌شان توسط دولت فرانسه هستند، برای کسب استقلال سرزمینشان شورش می‌کنند.

فیلم «نفرت» محصول ۱۹۹۵ که توسط متیو کاسوویتس کارگردانی شده، دوشنبه ۲۸ مهر ساعت ۱۷ روی آنتن می‌رود.

«نفرت» داستان زندگی ۳ جوان فرانسوی، درست یک روز پس از یک شورش بزرگ را روایت می‌کند. آنها با سرقت یک اسلحه، مرتکب کارهایی می‌شوند که عواقب سنگینی را برای‌شان به دنبال دارد.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان ونسان کسل، هوبرت کانده، سعید تغماوی، عبدالحمد قیلی و جوزف مومو را نام برد.

فیلم «پنجم می روز نبرد» محصول ۲۰۱۳ مکزیک به کارگردانی رافا لارا سه‌شنبه ۲۹ مهر ساعت ۱۷ تماشایی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در پنجم ماه مه ۱۸۶۲، چند هزار سرباز مکزیکی در نبردی افسانه‌ای برای آزادی، جان خود را در برابر ارتش فرانسه به خطر انداختند.

کریستین وازکز، لیز گالاردو و آنجلیکا آراگون در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این فیلم‌ها هر روز ساعت ۱۷ پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۹ صبح خواهد بود.