به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش، فیلمهای سینمایی «آقای لازار»، «معلم دهکده»، «پچ آدامز»، «مردی که بینهایت را میشناخت»، «مدرسه هندی»، «ویل هانتینگ نابغه» و «اعجوبه» از شنبه ۲۹ شهریور تا جمعه ۴ مهر روی آنتن شبکه نمایش میرود.
ماجرای معلم الجزایری در «آقای لازار»
فیلم سینمایی «آقای لازار»، به کارگردانی فیلیپه فالاردیو شنبه ۲۹ شهریور ساعت ۱۷ از شبکه پخش میشود.
محمد فلاگ، سوفی نلسی و املین نرون در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
در خلاصه داستان «آقای لازار» آمده است: آقای لازار، مردی الجزایری است که به فرانسه پناهنده شده و به عنوان معلم، در مدرسهای مشغول به کار میشود. او جایگزین معلم قبلی شده که در کلاس درس خودش را به دار آویخته و با این کارش به نوعی تمامی شاگردان کلاس را درگیر کرده است. آقای لازار در حالی که مشکلات خودش را دارد، سعی میکند ذهن بچهها را از این مسئلهی سنگین پاک کند.
نجات یک مدرسه از تعطیلی در «معلم دهکده»
فیلم سینمایی «معلم دهکده» به کارگردانی آدریان کوآن، یکشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۱۷ پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی کلی مارتین و دالی آمده است: لیلیان معلم با سابقهای است. او متوجه میشود که مدرسهای در منطقهای فقیر وجود دارد که به دلیل پرداخت کم حقوق هیچ معلمی حاضر به تدریس در آن نیست. آن مدرسه پنج دانش آموز دارد و اگر تعداد آنها کمتر از پنج نفر بشود آن مدرسه طبق قانون باید تعطیل شود. لیلیان تمام تلاشش را میکند تا مدرسه بسته نشود.
«پیچ آدامز» با بازی رابین ویلیامز پخش میشود
فیلم «پیچ آدامز» که توسط تام شادیاک کارگردانی شده، دوشنبه ۳۱ شهریور ساعت ۱۷ روی آنتن میرود.
این فیلم، روایتگر داستان واقعی زندگی مردی به نام هانتر پچ آدامز است که به دلیل علاقه اش به کمک به مردم، مصمم است پزشک شود. او با شوخ طبعی و طنازی در مسیری قدم میگذارد که در بین سایر پزشکها بی سابقه است.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان رابین ویلیامز، دانیل لاندن، مونیکا پاتر، فیلیپ سیمور هافمن، باب گانتون، یوزف زومر، هارو پرسنل و مایکل جیتر را نام برد.
ماجرای زندگی یک ریاضیدان در «مردی که بینهایت را میشناخت»
فیلم «مردی که بینهایت را میشناخت» که توسط مت براون کارگردانی شده، سه شنبه ۱ مهر ساعت ۱۷ تماشایی میشود.
«مردی که بینهایت را میشناخت»، داستان زندگی شخصی و آکادمیک ریاضیدان پیشگام هندی، سرینیواسا رامانوجان، و دوستی او با استادش پروفسور جی اچ هاردی است.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان جرمی آیرونز، دو پتل، استیون فرای، توبی جونز، جرمی نورثام و ملکوم سینکلیر را نام برد.
«مدرسه هندی» در قاب شبکه نمایش
فیلم «مدرسه هندی» به کارگردانی ساکت چادهاری چهارشنبه ۲ مهر ساعت ۱۷ روانه آنتن میشود.
راج باترا و همسرش میتا باترا یک زن و شوهر ثروتمند هندی هستند. با وجود اینکه راج ثروتمند است اما چون در مدارس خصوصی درس نخواندهاست سواد انگلیسی ندارد و میتا که نمیخواهد دخترشان پیا هم مثل پدرش شود دنبال این است که فرزندش را در یک مدرسه خوب ثبت نام کند اما ثبت نام در مدارس خصوصی شرایط سختی دارد برای همین آنها تصمیم میگیرند تا به یک محله فقیرنشین بروند و ... .
از بازیگران این فیلم میتوان به عرفان خان، صبا کیمار، دیپاک دابریال، سانجانا سانگی، سومیت گولاتی، آمریتا سینگ، نیها دوپیا و راجش شرما اشاره کرد.
«ویل هانتینگ نابغه» با بازی مت دیمون روی آنتن میرود
فیلم سینمایی «ویل هانتینگ نابغه» به کارگردانی گاس ون سنت پنج شنبه ۳ مهر ساعت ۱۷ روی آنتن میرود.
بازیگران این فیلم رابین ویلیامز، مت دیمون، بن افلک، مینی درایور، و استلان اسکاشگورد هستند.
داستان فیلم در مورد ویل هانتینگ جوان ۲۰ سالهای است که در دانشگاه امآیتی سرایدار است و نبوغی ذاتی در زمینه ریاضیات دارد اما استعداد خود را باور ندارد و هیچ تلاشی نیز در نمایان کردن استعدادش ندارد.
ماجرای پسربچهای که به اجتماع باز میگردد در «اعجوبه»
فیلم «اعجوبه» که توسط استیون شباسکی کارگردانی شده، جمعه ۴ مهر ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان جولیا رابرتس، اوون ویلسون، جیکوب ترمبلی، ایزابلا ویدوویچ و نوآ جوپ را نام برد.
این فیلم داستان پسربچهای به نام آگوست پولمن است که به خاطر تفاوتهایی که در اثر ابتلا به سندرم تریچر کالینز از زمان تولد در چهره اش وجود دارد، همیشه دور از اجتماع و مردم زندگی کرده و در خانه درسهایش را آموخته است اما او بعد از رسیدن به کلاس پنجم تصمیمهایی میگیرد.
