بررسی ۵۳ پرونده عمرانی و توسعه عدالت آموزشی در استان سمنان

فرج‌اله ایلیات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جلسات توسعه عدالت آموزشی و مولدسازی دارایی‌های دولت، از بررسی ۵۳ پرونده در کمیسیون ماده ۵ شهرهای استان سمنان خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این جلسات اعلام کرد: در کمیسیون ماده ۵ استان، ۵۳ پرونده از شهرهای مختلف مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت که موضوعات آن شامل افزایش تراکم، تغییر کاربری و تعیین سطح اشغال بود.

معاون عمرانی استانداری سمنان به توزیع پرونده‌ها در شهرهای مختلف اشاره کرد و افزود: شهر سمنان با ۳۶ پرونده بیشترین سهم را در این جلسه داشت. همچنین شهرهای سرخه و درجزین هر کدام با ۲ پرونده، مهدیشهر با ۵ پرونده و شهمیرزاد با ۸ پرونده در دستور کار قرار گرفتند.

ایلیات به نشست تخصصی توسعه عدالت آموزشی نیز اشاره کرد و گفت: پیش از برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۵، نشستی با موضوع توسعه عدالت آموزشی در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست تخصصی، پرونده‌های مربوط به مولدسازی آموزش و پرورش مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در خصوص تغییر کاربری برخی املاک و دارایی‌های این نهاد تصمیم‌گیری لازم صورت پذیرفت.

معاون استاندار سمنان تصریح کرد: تمام تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تغییر کاربری املاک آموزش و پرورش با موافقت یا مخالفت اعضای کمیسیون و بر اساس مقررات مربوطه انجام شده است.

ایلیات با تأکید بر اهمیت این جلسات گفت: برگزاری اینگونه نشست‌ها در راستای شفاف‌سازی، تسریع در روند بررسی پرونده‌ها و تحقق عدالت آموزشی در سطح استان صورت می‌گیرد.

وی افزود: این روند با هدف بهینه‌سازی و استفاده مطلوب از دارایی‌های دولتی و همچنین توسعه متوازن شهری در سراسر استان سمنان ادامه خواهد یافت.