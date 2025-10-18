کاظمی وعده مشارکت ۵۰۰ میلیونی برای ساخت مدرسه در خراسان جنوبی داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش عصر امروز در جلسه شورای معاونان، ضمن خوشامدگویی به مدیران کل، معاونان و رؤسای دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور که بهصورت حضوری و برخط در جلسه شرکت داشتند اظهار کرد: این نشست در ادامه جلسه اصفهان برگزار میشود، چرا که بهدلیل حجم بالای برنامهها در استان اصفهان، امکان برگزاری نشست مجزا با مدیران کل فراهم نشد.
وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، بابت تلاشهای جهادی در پیشبرد اهداف عدالت آموزشی و توسعه فضاهای آموزشی، تصریح کرد: امروز ایشان به استان مازندران سفر کرده و دو مدرسه را در این استان افتتاح کردند.
کاظمی با تبریک هفته تربیت بدنی و سلامت، فعالیتهای این معاونت را «ارزنده و بیسابقه» توصیف کرد و گفت: برگزاری المپیاد ورزشی در ۷۳۵ منطقه کشور اقدامی ارزشمند است که با هدف به مدرسه برمیگردیم و در مدرسه میمانیم معنا مییابد. میدان ورزش، عرصه تربیت است و باید استمرار داشته باشد.
وی با اشاره به پویش ملی «به ساز مدرسه؛ بسازمدرسه»، گفت: این پویش باید دارای نقشه راه مشخص باشد و کارگروهی ویژه برای ساماندهی آن تشکیل شود.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز این موضوع به دغدغه آحاد مردم تبدیل شده است و نباید از این فرصت غفلت کرد. همه استانها باید با تولید محتوا، طراحی تیزر و پوستر، در گسترش این پویش سهیم باشند.
کاظمی در ادامه افزود: در همین راستا، مقرر شد اعضای شورای معاونان و مدیران کل استانها نیز در این پویش مشارکت کنند. شخصاً متعهد میشوم برای احداث یک مدرسه در یکی از روستاهای شهرستان زیرکوه خراسان جنوبی به نام سردار شهید کاظمی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مشارکت داشته باشم.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه، با اشاره به حقالتدریسها و پرداخت بهموقع حقوق فرهنگیان تأکید کرد: ضروری است که تمامی تعهدات مالی این حوزه بهموقع انجام شود.
وی تصریح کرد: باید گفتمان کلان آموزش و پرورش در همه مناطق کشور جاری شود تا کمیت و کیفیت آموزشی در کنار هم ارتقا یابد.
در ادامه جلسه، محمد جعفری معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، گزارشی از برنامههای هفته تربیت بدنی ارائه داد و گفت: در قالب پروژههای همدلی، ۴۸۴۰ پروژه ورزشی و تربیتی در سراسر کشور افتتاح خواهد شد.
حمیدرضا خان محمدی؛ رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در اصفهان، از رئیسجمهور برای پیوستن به پویش «به ساز مدرسه؛ بسازمدرسه» قدردانی کرد و گفت: این اقدام اثرگذاری فراوانی در جلب کمکهای مردمی داشته است. اکنون سامانه رصد این پویش فعال است و تمامی واریزیها و کمکها بهصورت شفاف قابل مشاهده است. همچنین کد دستوری #۲۴* در اختیار جامعه خیرین قرار دارد و هدف این است که حداقل ۴۰ میلیون نفر در این طرح مشارکت داشته باشند.
محبی رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت نیز گزارشی از همایش بینالمللی الگوی مدرسه تراز تحول سند بنیادین آموزش و پرورش ارائه کرد و بر اهمیت پژوهشهای تحولی در طراحی مدلهای نوین مدرسه تأکید داشت.
در حاشیه این برنامه، دو تن از دانشآموزان نیز به اجرای سرود ورزش باستانی پرداختند.
