گزارش ارزی بازار ارز تجاری؛ داد و ستد ۶۱۳ میلیون دلاری ارز بین تجار

در هفته منتهی به ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴، بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران معاملاتی به ارزش ۶۱۳.۲ میلیون دلار ثبت کرد. حجم کل معاملات از ابتدای سال به بیش از ۱۵.۹ میلیارد دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در هفته منتهی به ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴، شاهد انجام معاملاتی به ارزش ۶۱۳ میلیون و ۲۴۴ هزار دلار بود.

بنابر اعلام مرکز مبادله ایران، طی ۵ روز معاملاتی در هفته گذشته، ۳۵۳ میلیون دلار، ۶۳۲ میلیون درهم، ۲۰ میلیون یورو، ۴۱۹ میلیون یوآن و ۱۹ میلیون روبل معامله شد.

براساس این گزارش، از ابتدای سال تا ۲۳ مهر ماه سال جاری، معادل ۱۵ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار انواع ارز از سوی واردکنندگان کشور خریداری شد.

طی این دوره، ارزش کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز، به تفکیک نوع ارز، ۸ میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار، ۱۹ میلیارد و ۷۰۸ میلیون درهم، ۶۵۵ میلیون یورو، یک میلیارد روپیه، ۱۰۴ میلیون وون، ۷ میلیارد و ۲۰۲ میلیون یوآن، ۱۴۹ میلیون ین و ۲ میلیارد و ۶۰۹ میلیون روبل بوده است.

علی فروزانفر

