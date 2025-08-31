ارزش معاملات بازار ارز تجاری به ۱۱.۹ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مبادله ایران، دیروز شنبه هشتم شهریور ماه ۱۴۰۴، تجار کشور با انجام معاملات در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران، ۹۱.۳ میلیون دلار انواع ارز را مورد دادوستد قرار دادند.

در این روز، ۱۰۷ میلیون درهم، ۳۶.۲ میلیون دلار، ۲.۹ میلیون یورو، ۱۶۰.۲ میلیون یوآن و ۳۶۴ هزار وون مورد دادوستد قرار گرفت.

براساس این گزارش، از ابتدای سال تا هشتم شهریور سال جاری، معادل ۱۱.۹ میلیارد دلار انواع ارز از سوی واردکنندگان کشور خریداری شد.

طی این دوره، ارزش کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز، ۱۵.۴ میلیارد درهم، ۶.۵ میلیارد دلار، ۴۷۹ میلیون یورو، ۴.۷ میلیارد یوآن، ۱.۸ میلیارد روبل، ۷۱ میلیون ین، یک میلیارد روپیه و ۸۵.۵ میلیون وون بوده است.