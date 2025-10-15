  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۹

معامله ۱۰۳ میلیون دلار ارز توسط بازرگانان در بازار ارز تجاری

معامله ۱۰۳ میلیون دلار ارز توسط بازرگانان در بازار ارز تجاری

با معامله ۱۰۳ میلیون دلار انواع ارز از سوی بازرگانان در روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری از ابتدای سال تا ۲۲ مهر ماه به ۱۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مبادله ایران اعلام کرد طی روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز، ۵۱.۲ میلیون دلار، ۱۲۴ میلیون درهم، ۳.۶ میلیون یورو، ۹۶.۵ میلیون یوآن و ۱۹.۳ روبل مورد دادوستد قرار گرفت؛ معادل ارزش دلاری این حجم معاملات ۱۰۳ میلیون دلار است.

شایان ذکر است، از ابتدای سال جاری تا ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران بر اساس ارزش دلاری، به ۱۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون دلار رسید.

حجم کل معاملات این بازار از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۲ مهرماه، به تفکیک نوع ارز، ۸ میلیارد و ۶۸۹ میلیون دلار، ۱۹ میلیارد و ۵۸۶ میلیون درهم، ۶۵۷ میلیون یورو، یک میلیارد روپیه، ۱۰۴ میلیون وون، ۷ میلیارد و ۱۰۵ میلیون یوآن، ۱۴۹ میلیون ین و ۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون روبل بوده است.

کد خبر 6623370
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها