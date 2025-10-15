معامله ۱۰۳ میلیون دلار ارز توسط بازرگانان در بازار ارز تجاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مبادله ایران اعلام کرد طی روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز، ۵۱.۲ میلیون دلار، ۱۲۴ میلیون درهم، ۳.۶ میلیون یورو، ۹۶.۵ میلیون یوآن و ۱۹.۳ روبل مورد دادوستد قرار گرفت؛ معادل ارزش دلاری این حجم معاملات ۱۰۳ میلیون دلار است.

شایان ذکر است، از ابتدای سال جاری تا ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران بر اساس ارزش دلاری، به ۱۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون دلار رسید.

حجم کل معاملات این بازار از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۲ مهرماه، به تفکیک نوع ارز، ۸ میلیارد و ۶۸۹ میلیون دلار، ۱۹ میلیارد و ۵۸۶ میلیون درهم، ۶۵۷ میلیون یورو، یک میلیارد روپیه، ۱۰۴ میلیون وون، ۷ میلیارد و ۱۰۵ میلیون یوآن، ۱۴۹ میلیون ین و ۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون روبل بوده است.