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۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

معاملات ارزی مرکز مبادله ایران به ۱۶.۹ میلیارد دلار رسید

معاملات ارزی مرکز مبادله ایران به ۱۶.۹ میلیارد دلار رسید

ارزش کل معاملات بازار ارز تجاری از ابتدای سال تا روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ ۱۴۰۴، با انجام معاملات ارزی به ارزش معادل ۱۴۹.۲ میلیون دلار توسط بازرگانان به رقم ۱۶ میلیارد و ۹۶۳ میلیون دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مبادله ایران اعلام کرد در جریان معاملات روز سه‌شنبه ششم آبان ۱۴۰۴، مجموع دادوستدهای انجام‌شده در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز شامل ۸۹.۱ میلیون دلار، ۱۶۷.۷ میلیون درهم، ۶.۴ میلیون یورو، ۴۵.۸ میلیون یوآن و ۴۸.۵ میلیون روبل بوده است که ارزش دلاری مجموع این معاملات معادل ۱۴۹.۲ میلیون دلار برآورد می‌شود.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا ششم آبان ۱۴۰۴، مجموع ارزش معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به ۱۶ میلیارد و ۹۶۳ میلیون دلار رسیده است.

همچنین حجم کل معاملات در این بازه زمانی، به تفکیک نوع ارز شامل ۹ میلیارد و ۳۴۶ میلیون دلار، ۲۱ میلیارد و ۳۴ میلیون درهم، ۷۰۱ میلیون یورو، یک میلیارد روپیه، ۱۰۴ میلیون وون، ۷ میلیارد و ۴۴۰ میلیون یوآن، ۱۶۱ میلیون ین و ۲ میلیارد و ۸۶۱ میلیون روبل بوده است.

کد مطلب 6638597
علی فروزانفر

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