معاملات ارزی مرکز مبادله ایران به ۱۶.۹ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مبادله ایران اعلام کرد در جریان معاملات روز سه‌شنبه ششم آبان ۱۴۰۴، مجموع دادوستدهای انجام‌شده در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز شامل ۸۹.۱ میلیون دلار، ۱۶۷.۷ میلیون درهم، ۶.۴ میلیون یورو، ۴۵.۸ میلیون یوآن و ۴۸.۵ میلیون روبل بوده است که ارزش دلاری مجموع این معاملات معادل ۱۴۹.۲ میلیون دلار برآورد می‌شود.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا ششم آبان ۱۴۰۴، مجموع ارزش معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به ۱۶ میلیارد و ۹۶۳ میلیون دلار رسیده است.

همچنین حجم کل معاملات در این بازه زمانی، به تفکیک نوع ارز شامل ۹ میلیارد و ۳۴۶ میلیون دلار، ۲۱ میلیارد و ۳۴ میلیون درهم، ۷۰۱ میلیون یورو، یک میلیارد روپیه، ۱۰۴ میلیون وون، ۷ میلیارد و ۴۴۰ میلیون یوآن، ۱۶۱ میلیون ین و ۲ میلیارد و ۸۶۱ میلیون روبل بوده است.