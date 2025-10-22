بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران ۱۶.۴ میلیارد دلاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با معامله ۱۰۷.۵ میلیون دلار انواع ارز از سوی بازرگانان در روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری از ابتدای سال تا ۲۹ مهرماه به ۱۶ میلیارد و ۳۹۰ میلیون دلار رسید.

بنابر اعلام مرکز مبادله ایران، طی روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز، ۶۰.۳ میلیون دلار، ۱۳۷.۲ میلیون درهم، ۸.۱ میلیون یورو ،۲.۱ میلیون یوآن و ۵.۱ میلیون روبل مورد دادوستد قرار گرفت؛ معادل ارزش دلاری این حجم معاملات ۱۰۷.۵ میلیون دلار است.

شایان ذکر است، از ابتدای سال جاری تا ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران بر اساس ارزش دلاری، به ۱۶ میلیارد و ۳۹۰ میلیون دلار رسید. حجم کل معاملات این بازار از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۹ مهرماه، به تفکیک نوع ارز، ۹ میلیارد دلار، ۲۰ میلیارد و ۳۱۳ میلیون درهم، ۶۷۴ میلیون یورو، یک میلیارد روپیه، ۱۰۴ میلیون وون، ۷ میلیارد و ۳۲۶ میلیون یوآن، ۱۶۱ میلیون ین و ۲ میلیارد و ۸۰۲ میلیون روبل بوده است.