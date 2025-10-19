شعری به مناسبت سالگرد حمله به بیمارستان المعمدانی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهاندار به مناسبت سالگرد حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی غزه، شعر تازهای سروده است.
در ادامه شعر جهاندار را با هم میخوانیم؛
*
دو لحظه قبل: امید شفای بیماری
دو لحظه بعد: نه بیمار و نه پرستاری
دو لحظه قبل: عروسی کنار دامادی
دو لحظه بعد: عزادارهای بسیاری
دو لحظه قبل: همه خانواده پهلوی هم
دو لحظه بعد: فقط قاب عکس و دیواری
دو لحظه قبل: کمی شیر خورد و خوابش برد
کنار مادر خود، کودک بیآزاری
دو لحظه قبل: دو سنجاقِ سر، دو تا دختر
دو لحظه بعد: دو گنجشک، زیر آواری
دو لحظه قبل: هزار آرزو، هزار امّید
دو لحظه بعد: نه تعدادی و نه آماری
دو لحظه قبل کسی گفت: صبح نزدیک است
دو لحظه بعد کسی گفت: میرسد... آری
