  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۰:۰۱

قایقی می‌سازم و دل می‌زنم آخر به دریا...

قایقی می‌سازم و دل می‌زنم آخر به دریا...

فاطمه عارف‌نژاد به بهانه حرکت کاروان دریایی صمود به سمت غزه و بازداشت آنها توسط رژیم صهیونیستی، شعر تازه‌ای سروده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه عارف‌نژاد به بهانه حرکت کاروان دریایی صمود به سمت غزه و بازداشت آنها توسط رژیم صهیونیستی، شعر تازه‌ای سروده است. عارف‌نژاد در مقدمه شعر خود نوشته است «خدا رحمت کند سهراب را که هنوز و همچنان می‌خواند: پشت دریاها شهری است، قایقی باید ساخت»

در ادامه شعر عارف‌نژاد را با هم می‌خوانیم؛

*

تکیه کرده پیش چشمان ترم، بندر به دریا

قایقی می‌سازم و دل می‌زنم آخر به دریا

گوش‌ماهی‌ها فقط کابوس‌ می‌بینند وقتی

می‌رسد اخبار تلخ از جنگ خیر و شر به دریا

پشت آبی‌های موج‌آلوده شهری هست و طوفان

گفته‌ است از مردمش رازی جنون‌آور به دریا

بلکه با امواج یارای کمک باشد، در آنجا

می‌دود گاهی نگاهی سرخ از سنگر به دریا

غرق خواهد شد ولی هر کشتیِ گرداب‌دیده

تا مگر ملحق شود افسانه‌ای دیگر به دریا

راه را گم می‌کنم در پرس‌وجوی موج و ماهی

من که بیش از هرچه ساحل داشتم باور به دریا

دفترم می‌سوزد و بعد از غروبی ناگهان، باد

می‌برد از شعر من یک مشت خاکستر به دریا…

کد خبر 6613713
جواد شیخ الاسلامی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها