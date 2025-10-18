رژیم صهیونیستی ۴۷ بار آتش بس غزه را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، دفتر رسانهای دولت فلسطین در غزه امروز شنبه اعلام کرد که از زمان اعلام پایان جنگ در این باریکه، اشغالگران ۴۷ بار آتش بس را نقض کردهاند.
دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه بیان کرد: این اقدامات که نقض آشکار توافق آتش بس و پایان جنگ و قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود، شامل تیراندازی مستقیم به سوی غیر نظامیان، حملات عمدی، و بازداشت تعدادی از شهروندان غیرنظامی بوده است.
در بیانیه این دفتر آمده است: این حملات رژیم صهیونیستی با استفاده از خودروهای نظامی و تانکهای مستقر در اطراف مناطق مسکونی، جرثقیلهای برقی مجهز به سنسور و سیستم هدفگیری از راه دور، و همچنین پهپادهای (از نوع کوادکوپتر) که به طور مداوم بر فراز مناطق مسکونی پرواز کرده و اقدام به تیراندازی و هدفگیری مستقیم غیرنظامیان میکنند، صورت گرفته است.
دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه اعلام کرد که این نقضها در تمام استانهای نوار غزه بدون استثنا رصد شده است که نشان میدهد رژیم صهیونیستی، به توقف تجاوزات خود پایبند نبوده و به سیاست کشتار و ترور علیه مردم فلسطین ادامه میدهد.
بر اساس این بیانیه، از زمان صدور تصمیم توقف جنگ، ۳۸ شهید و ۱۴۳ مجروح در پی این نقضهای مداوم به ثبت رسیدهاند.
در این بیانیه آمده است: اشغالگران را در این زمینه مسئول میدانیم و از سازمان ملل و طرفهای ضامن توافق میخواهیم که برای وادار کردن اسرائیل به توقف تجاوزات مستمر و حفاظت از غیرنظامیان بیدفاع در نوار غزه دخالت فوری انجام دهند.
