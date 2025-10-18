شهادت و زخمی شدن ۱۵۶ فلسطینی از زمان اجرای آتش بس غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، مرکز حقوق بشری غزه با انتشار گزارشی هشدار داد که ارتش رژیم صهیونیستی با وجود توافق آتش بس، به حملات مرگبار خود علیه غیرنظامیان در نوار غزه ادامه می‌دهد.

این مرکز بیان کرد: در تازه‌ترین این حملات، یک خودروی حامل شهروندان فلسطینی در محله الزیتون شرق شهر غزه هدف قرار گرفت که منجر به شهادت ۱۱ تن از اعضای یک خانواده شامل ۷ کودک و ۲ زن شد؛ این حادثه نقض آشکار توافق آتش‌بس بوده و نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل رژیم صهیونیستی به حقوق غیرنظامیان و قوانین بین‌المللی بشردوستانه است.

بر اساس آمار مستندسازی شده توسط این نهاد حقوق بشری، از زمان اجرای توافق آتش‌بس تاکنون ۱۲۹ مورد حمله و تیراندازی توسط نیروهای اسرائیلی به ثبت رسیده که نتیجه آن شهادت ۳۴ فلسطینی و مجروح شدن ۱۲۲ تن دیگر بوده است.

این مرکز بیان کرد: فجیع‌ترین این حملات، کشتار هولناکی بود که نظامیان اشغالگر عصر جمعه در محله الزیتون در شرق شهر غزه رقم زدند که یک خودرو متعلق به غیرنظامیان هنگامی که شرق شهر نزدیک شد، هدف قرار گرفت.

مرکز حقوق بشری غزه با رد ادعای ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر نزدیکی خودرو به خط زرد، تأکید کرد که این ادعاها هیچ توجیهی برای هدف قرار دادن غیرنظامیان ایجاد نمی‌کند و ادامه این روند نشان از عزم تل‌آویو برای تداوم سیاست نسل‌کشی علیه مردم فلسطین دارد.