هیئت مدیره پرسپولیس منتظر نتیجه بازی امشب برای جلسه مهم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس امشب در چارچوب هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، مهمان خیبر خرم‌آباد است؛ دیداری که فراتر از سه امتیاز، می‌تواند تعیین‌کننده آینده نیمکت و مدیریت باشگاه باشد.

سرخ‌پوشان پایتخت در شش هفته گذشته تنها یک پیروزی و پنج تساوی به دست آورده‌اند و با توجه به انتظارات بالا از این تیم، وضعیت فعلی باعث نارضایتی بخشی از هواداران و مدیران باشگاه شده است. بر همین اساس، گفته می‌شود هیئت مدیره پرسپولیس با حساسیت ویژه‌ای نتیجه دیدار امشب را دنبال می‌کند و در صورت رقم خوردن هر نتیجه‌ای غیر از پیروزی، احتمال تشکیل جلسه فوری برای بررسی شرایط تیم و تصمیم‌گیری درباره وضعیت کادر فنی و مدیریتی وجود دارد.

طبق شنیده‌ها، عملکرد رضا درویش مدیرعامل باشگاه و وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس از محورهای اصلی این نشست احتمالی خواهد بود.

شایان ذکر است دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و خیبر از ساعت ۱۸:۱۵ امروز شنبه در هفته هفتم لیگ برتر برگزار می‌شود.