مدودف: روسیه باید برای هر سناریویی آماده باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه امروز شنبه در خصوص سفر ناکام ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به آمریکا موضوع گیری کرد.

معاون شورای امنیت روسیه در این ارتباط گفت: امتناع آمریکا از عرضه موشک‌های (دور برد) تاماهاوک پایان تزریق تسلیحات جدید به کی یف نیست.

دیمیتری مدودف، گفت: امتناع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از عرضه موشک‌های تاماهاوک به کی یف پایان تزریق تسلیحات جدید به کی یف نیست و روسیه باید برای هر سناریویی آماده باشد.

این در حالیست که آکسیوس پیشتر به نقل از منابعی نوشت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دیدار با ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینی اش، نسبت به تامین موشک تاماهاوک برای کی‌یف ابراز عدم تمایل کرده است.

به نوشته این رسانه، ترامپ به روشنی اعلام کرد که اولویت فعلی او دیپلماسی است و به اعتقاد وی، تامین تاماهاوک برای اوکراین، اولویت دیپلماسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

همچنین ترامپ در دیدارش با زلنسکی در کاخ سفید گفت که واشنگتن، خود به موشک‌های تاماهاوک و برخی تسلیحات دیگری که آمریکا برای کی‌یف تامین می‌کند، نیاز دارد.