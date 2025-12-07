به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: آمریکایی‌ها به تربیت اتحادیه اروپای دیوانه ادامه می‌دهند. طبیعتاً برای اینکه آنها به یاد بیاورند که صاحب واقعی سیرک کیست.

معاون شورای امنیت روسیه در این خصوص ادامه داد: نباید درباره اهمیت راهبرد به‌روزرسانی شده امنیت ملی آمریکا بزرگ‌نمایی کرد. واشنگتن عملاً اعتراف می‌کند که صلح جهانی دیگر تنها بر دوش آمریکا نیست. روسیه بزرگ‌ترین بازیگر جهانی است و همکاری سازنده با ما سودمندتر است، همان‌طور که سال‌های زیادی، تا پیش از جریان اوکراین، این گونه بود.

دیمیتری مدودف، در این خصوص اضافه کرد: برای اولین بار در سال‌های اخیر، واشنگتن آشکارا از لزوم احیای ثبات راهبردی در اوراسیا و بهبود روابط با روسیه صحبت می‌کند. راهبرد امنیت ملی به‌روز شده آمریکا، دریچه‌ای از فرصت‌ها را برای گفتگو بین مسکو و واشنگتن باز می‌کند.