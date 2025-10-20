به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که اتحادیه اروپا پیش از دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی‌اش، فعالانه در تلاش است تا هرگونه اقدام برای برقراری صلح در اوکراین را مختل کند.

زاخارووا گفت: اتحادیه اروپا و جامعه متخاصم اروپای غربی به آنچه آنها «اقدامات فعالانه تخریبی» می‌نامند، روی آورده‌اند. البته ما از آنچه در حال رخ دادن است، آگاه هستیم و می‌بینیم و می‌شنویم. بار دیگر بیانیه‌ها و تهدیدهایی مطرح شده است.

وی تاکید کرد: ما می‌دانیم که آنها می‌خواهند چه کاری انجام دهند. منظورم جامعه اروپای غربی است که تحت‌تأثیر رویکردهای لیبرال-افراطی دولت سابق آمریکا هستند. آنها می‌خواهند هرگونه آرمان صلح‌آمیز از بحث‌های مربوط به مذاکرات صلح گرفته تا اقدامات واقعی را مختل کنند.

دیپلمات روس یادآور شد: آنها به وضوح در تلاشند تا درگیری را تشدید کنند، همان‌طور که در سال ۲۰۲۲ با مختل کردن مذاکرات صلح درخواستی رژیم کی‌یف انجام دادند؛ مذاکراتی که کشور ما آن را ممکن ساخت. آنها سال‌ها این کار را کرده‌اند و هر از گاه اقدامات‌شان را با بیانیه‌هایی ادعای درباره صلح و ابتکارات صلح پنهان می‌کنند اما در حقیقت آنها برای تشدید درگیری هر کاری انجام می‌دهند.

وی افزود: با توجه به شمار افراد غیرحرفه‌ای که هدایت همه این کشورهای اروپای غربی را بر عهده دارند، دشوار است که بگوییم تا چه اندازه از آنچه انجام می‌دهند، آگاهی دارند. این افراد در زمینه آموزش، تجربه و حرفه، فاقد حرفه‌ای‌گری هستند. آنها فقط سخنگویانی هستند که ایده‌های مورد نظری که به آنها داده شده است را ارائه می‌کنند.