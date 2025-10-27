اعتراض روسیه به «گنبد طلایی» آمریکا در فضا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: طرح گنبد طلایی آمریکا نمونه بارز سیاست استقرار سلاح در فضا و استفاده از فضا برای عملیات نظامی است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: خطر فزاینده تبدیل شدن فضا به عرصه تهاجم و جنگ مشهود است. توسعه قابلیت‌های رهگیری مداری در چارچوب سامانه دفاع موشکی گنبد طلایی آمریکا، تهدیدی برای رقابت تسلیحاتی در فضا است.

وزارت خارجه روسیه در این بیانیه خاطرنشان کرد: چنین اقداماتی خطر بی‌ثباتی شدید اوضاع را به دنبال دارد.