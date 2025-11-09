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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

لاوروف: تقاضای جهانی برای خرید تسلیحات روسی افزایش یافته است

لاوروف: تقاضای جهانی برای خرید تسلیحات روسی افزایش یافته است

وزیر امور خارجه روسیه از افزایش تقاضا برای خرید محصولات دفاعی ساخت این کشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که شمار بیشتری از کشورهای جهان که قبلا به تسلیحات غربی وابسته بودند، اکنون خرید تسلیحات روسی را ترجیح می دهند.

وی، تسلیحات روسیه را از نظر کیفیت و قیمت، مناسب‌تر از نمونه‌های غربی توصیف کرد.

وزیر امور خارجه روسیه با تأکید بر مزایای اقتصادی و فنی تجهیزات نظامی روسیه، گفت: این روند نشان‌دهنده افزایش اعتماد بین‌المللی به توانمندی‌های دفاعی روسیه است و هر روز، کشورهای بیشتری ترجیح می‌دهند نیازهای نظامی خود را با تسلیحات روسی تأمین کنند.

این اظهارات در حالی مطرح شد که بازار تسلیحات جهانی طی سال‌های اخیر دستخوش تغییراتی شده و کشورهای مختلف به دنبال گزینه‌های مقرون به صرفه و مطمئن در زمینه تجهیزات دفاعی هستند.

کد مطلب 6649960

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    نظرات

    • IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      حالا نفهمیدیم ایران هواپیما واس400خریده یا نه لااقل بگویند خیال مردم راحت بشود

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