۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۵

فعالیت اتوبوسرانی دانش‌آموزان در مرکزی محدود به اراک و ساوه است

اراک- استاندار مرکزی گفت: در این استان، تنها شهرهای اراک و ساوه از سیستم اتوبوسرانی فعال برای دانش‌آموزان برخوردار بوده و سایر شهرستان‌ها فاقد زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل عمومی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی بعدازظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: مشکلات دانش‌آموزان با نیازهای ویژه فراتر از مدرسه است و مسائل خانوادگی و اجتماعی بر آموزش تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: از این رو مشارکت خیران در تأمین تجهیزات و امکانات آموزشی، اثرگذاری پایدار خواهد داشت.

زندیه وکیلی تصریح کرد: برخی هزینه‌ها باید به مناطق فاقد حمل‌ونقل اختصاص یابد و مابه‌التفاوت آن از طریق سازمان‌های مربوطه تأمین شود.

وی ادامه داد: با ایجاد ساختار مناسب برای جذب کمک‌های مردمی، هیچ نیازی بی‌پاسخ نخواهد ماند و پیشنهاد شد انجمنی تخصصی برای حمایت پایدار از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه تشکیل شود.

استاندار مرکزی تاکید کرد: گرچه سیستم حمل‌ونقل در اراک و ساوه فعال است اما سایر شهرها حتی در حوزه تاکسیرانی ظرفیت کافی ندارند و به برنامه‌ریزی هدفمند برای پوشش مناطق حاشیه‌ای نیاز دارند.

وی گفت: باید از انرژی خورشیدی به‌عنوان منبع درآمد پایدار برای مدارس استثنایی استفاده شود و پیگیری و اجرای این طرح توسط فرمانداران مورد تاکید است.

زندیه وکیلی ادامه داد: این رویکرد علاوه بر حمایت از آموزش و پرورش استثنایی، می‌تواند منبع درآمد پایدار برای مدارس استان ایجاد کند.

وی تاکید کرد: هرگونه ساخت‌وساز باید با مجوز قانونی، رعایت اصول زیبایی‌شناسی و نقشه‌های فنی انجام شود و هیچ پروژه دارای مجوز تخریب نخواهد شد.

استاندار مرکزی افزود: همکاری شهرداری در ساخت و سازهای قانونی بسیار حائز اهمیت است و پروژه خیابان قیام با هزینه بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال نیز نمونه موفق تأمین درآمد پایدار برای مدرسه استثنایی خواهد بود.

