به گزارش خبرنگار مهر، رضا مظهری ظهر شنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: در آغاز فعالیت دولت، ۱۵۵ پروژه با ۶۷۰ کلاس و زیربنای ۹۴ هزار متر مربع در دست اجرا بود که امروز این تعداد به ۱۶۳ پروژه با ۹۲۸ کلاس و ۱۴۶ هزار متر مربع افزایش یافته و حدود نیم متر مربع به سرانه فضای آموزشی استان افزوده است.

وی با اشاره به افزایش سرانه آموزشی استان مرکزی با تکمیل ۱۶۳ پروژه نوسازی مدارس، افزود: از این تعداد پروژه، ۶۰ مدرسه دولتی، ۸۲ مدرسه مشارکتی و ۲۱ پروژه مربوط به مجتمع‌های آموزشی است.

مظهری تصریح کرد: در سال گذشته، ۱۹ پروژه با ۳۹۹ کلاس درس و ۵۴ هزار متر مربع زیربنا تحویل و افتتاح شد که نشان‌دهنده رشد ۵۹ درصدی تعداد پروژه‌ها، ۸۸ درصدی کلاس‌ها و ۹۷ درصدی زیربنا با مشارکت مردم است.

وی ادامه داد: سال گذشته ۵۲ پروژه نوسازی مدارس به ارزش ۴ هزار میلیارد ریال با مشارکت خیرین و صنایع در قالب مسئولیت اجتماعی اجرایی شد که ۲۱ پروژه از این محل تأمین اعتبار شد.

مظهری تاکید کرد: از مهر امسال، هیچ مدرسه کانکسی با بیش از ۱۰ دانش‌آموز در استان وجود ندارد و این مدارس جمع‌آوری شده‌اند و برنامه‌ریزی برای حذف مدارس کانکسی با بیش از ۵ دانش‌آموز نیز در دستور کار قرار دارد.‌.

تعمیر ۴۶۰ چشمه سرویس بهداشتی در ۱۱۵ مدرسه مرکزی

مدیرکل نوسازی، مدارس و تجهیز استان مرکزی گفت: به دستور استاندار مرکزی، تفکیک سرویس‌های بهداشتی مدارس مختلط و تعمیر و بهسازی سرویس‌های بهداشتی مدارس آغاز شد و تاکنون ۴۶۰ چشمه سرویس بهداشتی در ۱۱۵ مدرسه استان تعمیر اساسی شده است.

وی با اشاره به اقدامات ویژه در حوزه دانش‌آموزان استثنایی افزود: نخستین مدرسه اوتیسم استان مرکزی با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان، شامل ۴۵۰ میلیارد ریال از خیرین و ۱۵۰ میلیارد ریال برای تجهیز توسط آموزش و پرورش، طی یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

مظهری تصریح کرد: در حال حاضر هیچ خوابگاه دانش‌آموزی غیراستاندارد در استان وجود ندارد و بیش از ۹۷ درصد کلاس‌ها نیز استانداردسازی شده‌اند که این رقم تا پایان سال به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

وی گفت: این اقدامات در چارچوب تحقق منویات مقام معظم رهبری، تأکیدات رئیس‌جمهور و تکالیف برنامه هفتم توسعه انجام شده و استان مرکزی را به یکی از استان‌های پیشرو در نوسازی مدارس و توسعه فضاهای آموزشی تبدیل کرده است.