۱۲۰ واحد مسکن خیرساز برای معلولان در بندرعباس در حال ساخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقیپور در بازدید از این پروژه خیرسازی که توسط انجمن خیرین استان و یکی دیگر از خیرین در حال اجرا است، اظهار کرد: این پروژه با مشخصات فنی و کیفیت اجرای بسیار خوبی پیش رفته و ۲۰ واحد آن به طور کامل تکمیل شده است.
معاون عمرانی استانداری هرمزگان با تقدیر از اقدامات خیرین افزود: خوشبختانه نه تنها سازه اصلی، بلکه تجهیزات داخلی از جمله کولر، شیرآلات، لوازم الکتریکی، کابینت و کمد نیز برای این ۲۰ واحد در حال نصب است و انتظار داریم این روند کیفی در ۱۰۰ واحد باقیمانده نیز تداوم یابد.
صادقیپور در ادامه با اشاره به هماهنگیهای انجام شده برای تسریع در اجرای پروژه تصریح کرد: مطمئن باشید مشکل تاسیسات آب و برق واحدهای باقیمانده نیز به سرعت برطرف خواهد شد. ما با دستگاههای خدماترسان هماهنگ کردهایم تا هیچ مانعی برای اتصال تاسیسات زیربنایی وجود نداشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: این پروژه از جمله طرحهای مورد تاکید استاندار است و تمام تلاش ما این است که عملیات اجرایی آن هرچه سریعتر به پایان برسد تا معلولین عزیز استان بتوانند در اسرع وقت با دلخوشی در این خانهها سکونت یابند.
