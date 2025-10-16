  1. استانها
۱۲۰ واحد مسکن خیرساز برای معلولان در بندرعباس در حال ساخت است

بندرعباس - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از اتمام فاز اول پروژه ۱۲۰ واحدی مسکن خیرساز برای جامعه معلولان تحت پوشش بهزیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در بازدید از این پروژه خیرسازی که توسط انجمن خیرین استان و یکی دیگر از خیرین در حال اجرا است، اظهار کرد: این پروژه با مشخصات فنی و کیفیت اجرای بسیار خوبی پیش رفته و ۲۰ واحد آن به طور کامل تکمیل شده است.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان با تقدیر از اقدامات خیرین افزود: خوشبختانه نه تنها سازه اصلی، بلکه تجهیزات داخلی از جمله کولر، شیرآلات، لوازم الکتریکی، کابینت و کمد نیز برای این ۲۰ واحد در حال نصب است و انتظار داریم این روند کیفی در ۱۰۰ واحد باقیمانده نیز تداوم یابد.

صادقی‌پور در ادامه با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده برای تسریع در اجرای پروژه تصریح کرد: مطمئن باشید مشکل تاسیسات آب و برق واحدهای باقیمانده نیز به سرعت برطرف خواهد شد. ما با دستگاه‌های خدمات‌رسان هماهنگ کرده‌ایم تا هیچ مانعی برای اتصال تاسیسات زیربنایی وجود نداشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: این پروژه از جمله طرح‌های مورد تاکید استاندار است و تمام تلاش ما این است که عملیات اجرایی آن هرچه سریع‌تر به پایان برسد تا معلولین عزیز استان بتوانند در اسرع وقت با دلخوشی در این خانه‌ها سکونت یابند.

