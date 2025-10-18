حمایت اجتماعی و اقتصادی بهزیستی از زنان سرپرست خانوار

به گزارش خبرگزاری مهر، رؤیا احمدیان مشاور رئیس سازمان بهزیستی در امور بانوان گفت: با عنایت به سیاستهای کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ و تأکیدات مندرج در احکام برنامه هفتم توسعه، دفتر امور بانوان و خانواده سازمان بهزیستی کشور با رویکردی مسئلهمحور و تحولگرا، مجموعهای از برنامهها و اقدامات را در دو محور اصلی بانوان شاغل و زنان جامعه هدف پیگیری و اجرا کرده است.
وی افزود: تقویت ساختارهای حمایتی از بانوان شاغل یکی از فعالیتهای انجام شده است که در این قالب برگزاری اردوهای فرهنگی، تفریحی و آموزشی ویژه بانوان شاغل و خانوادههای آنها با هدف افزایش نشاط سازمانی، تحکیم روابط خانوادگی و ارتقا سرمایه اجتماعی؛ اجرای طرح سلامت روان برای بانوان شاغل با همکاری دفاتر تخصصی از جمله دفتر مشاوره و خدمات روانشناسی، جهت پیشگیری از فرسودگی شغلی، ارتقا تابآوری و ایجاد تعادل بین کار و زندگی؛ راهاندازی و تکمیل بانک اطلاعات بانوان سرآمد سازمان به منظور شناسایی ظرفیتهای مدیریتی و تخصصی درونسازمانی و فراهمسازی زمینههای ارتقا شغلی زنان مستعد و توانمند و جمعآوری و احصاء مسائل حقوقی و ساختاری بانوان شاغل و پیگیری رفع خلأهای قانونی مرتبط با همکاری اداره کل امور حقوقی و مراجع ذیربط انجام شده است.
مشاور رئیس سازمان بهزیستی در امور بانوان با اشاره به رویکرد دوم «هماهنگیهای بینبخشی و توسعه تعاملات ملی» متذکر شد: تعامل فعال و مستمر با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور همافزایی در سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرای طرحهای ملی حوزه زنان؛ همکاری با معاونتهای تخصصی سازمان بهزیستی و سایر دستگاههای مرتبط جهت همسویی برنامهها با سند ملی زن و خانواده و اولویتهای برنامه هفتم توسعه و برگزاری نشستهای تخصصی با مشاوران امور بانوان استانها به منظور انتقال تجربیات موفق، شناسایی چالشها و یکپارچهسازی سیاستهای اجرایی از برنامههای اجرا شده است.
احمدیان رویکرد سوم را «رویکرد آیندهنگر و عدالتمحور» اعلام کرد و گفت: برنامهریزی برای ارتقا عدالت جنسیتی در ساختار سازمانی و توجه ویژه به نیازهای خاص زنان دارای مسئولیتهای خانوادگی؛ تمرکز بر توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و روانی زنان جامعه هدف سازمان بهزیستی بهویژه زنان سرپرست خانوار با استفاده از مدلهای بومی، کمهزینه و اثربخش و بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای مردمی و گروههای داوطلب در اجرای برنامههای فرهنگی و توانمندساز از جمله اقدامات انجام شده است.
وی متذکر شد: این اقدامات، گامی مهم در راستای تحقق بندهای مرتبط با زن و خانواده در سیاستهای کلی خانواده (نظیر بندهای ۴، ۵، ۷، ۹ و ۱۴) و اجرای مواد مرتبط در برنامه هفتم توسعه کشور است. همچنین زمینهساز تقویت بنیان خانواده، رشد همهجانبه زنان و ارتقاء کارآمدی نظام خدماترسانی اجتماعی محسوب میشود.
