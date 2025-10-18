https://mehrnews.com/x39kTK ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸ کد خبر 6626501 استانها لرستان استانها لرستان ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸ اظهارات سید مهدی رحمتی بعد از برد برابر پرسپولیس خرمآباد- در این فیلم، اظهارات سید مهدی رحمتی سرمربی خیبر بعد از برد برابر پرسپولیس را تماشا میکنید. دریافت 128 MB کد خبر 6626501 کپی شد مطالب مرتبط نجات دروازه خیبر توسط دیناروند در دو موقعیت خطرناک! رحمتی: بازیکنانم با تمام وجود جنگیدند؛ «مرادی» مزد صبر و تلاشش را گرفت نمایی از هواداران پرسپولیس در ورزشگاه تختی خرمآباد تصاویری از ورزشگاه تختی در بین دو نیمه دیدار خیبر - پرسپولیس لیگ برتر فوتبال - خیبر خرمآباد و پرسپولیس تهران عبدی: خیبر با همدلی پرسپولیس را شکست داد؛ تکرار پیروزی تاریخی سال ۶۵! برچسبها تیم فوتبال خیبر خرمآباد تیم فوتبال پرسپولیس لیگ برتر فوتبال ایران خرم آباد
