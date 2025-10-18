رحمتی: بازیکنانم با تمام وجود جنگیدند؛ «مرادی» مزد صبر و تلاشش را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی شامگاه شنبه در پاسخ به سوالات خبرنگاران بعد از بازی مقابل پرسپولیس گفت: ما دقیقاً مثل ابتدای نیمه اول، در ابتدای نیمه دوم هم خوب شروع کردیم و چندین موقعیت گل داشتیم. شاید کمی کم‌تجربگی بازیکنانمان و جو سنگین بازی باعث شد که نتوانیم از موقعیت‌هایمان استفاده کنیم.

فرصت‌های از دست رفته و روند بازی

وی ادامه داد: اگر همان توپ که آقای قزل تک به تک شد و پاس داد به آقای موسوی به گل تبدیل می‌شد، شاید روند بازی متفاوت می‌شد. طبیعی بود که هر چه از زمان بازی می‌گذرد، ما برای حفظ سه امتیاز عقب‌نشینی کنیم و بیشتر به دفاع بپردازیم، اما روی ضدحملات خطرناک ظاهر شدیم.

واکنش سریع پس از گل خورده و بازگشت به بازی

سرمربی خیبر درباره نحوه واکنش تیمش به گل خورده توضیح داد: بعد از اینکه گل خوردیم، تیم پرسپولیس بلافاصله برای حمله برگشت و فشار آورد، اما بچه‌های ما خیلی سریع به وسط زمین برگشتند و با یک انتقال سریع توانستند دوباره به گل برسند.

رحمتی درباره گلزن تیمش گفت: آقای مرادی حدود دو هفته است که به جمع ما اضافه شده. به دلیل کمبود بازیکن در برخی پست‌ها، او را جذب کردیم و خوشبختانه خیلی سریع با تیم هماهنگ شد. خدا مزد زحمات و صبرش را امروز داد و توانست گل دوم را برای ما به ثمر برساند.

نمایش تمام‌قد شاگردان خیبر برای کسب سه امتیاز

رحمتی در ادامه نشست خبری خود اظهار داشت: دیروز هم خدمت شما گفته بودم که تمام تلاش‌مان را برای گرفتن سه امتیاز این بازی انجام می‌دهیم. بازیکنان من، بازیکنانی هستند که هرچه از آن‌ها بخواهیم، در زمین پیاده می‌کنند. امروز هم از دقیقه صفر تا نود و چند با تمام توان جنگیدند و نشان دادند که برای موفقیت تیمشان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

ساخت تیمی ماندگار برای لرستان

وی افزود: از روز اول هم در اولین کنفرانس خبری گفته بودم که هدف ما ساختن تیمی جسور، دونده، جنگجو و باانگیزه است؛ تیمی که حتی اگر من هم روزی نباشم، برای شهر خرم‌آباد و مردم لرتبار عزیزمان باقی بماند و افتخار بیافریند. به همین خاطر از عملکرد بازیکنانم بسیار راضی‌ام و به اینکه مربی این تیم هستم افتخار می‌کنم.

رحمتی با اشاره به تأثیر این موفقیت در مسیر کاری خود گفت: شاید این برد و این تیم، نقطه عطفی در زندگی من باشد تا بتوانم به اهدافی که در عرصه مربیگری دارم برسم. امیدوارم روند فعلی را حفظ کنیم، چون تیم من لیاقتی بسیار بیشتر دارد.

قدردانی از رسانه‌ها و نقش آن‌ها در موفقیت تیم

رحمتی در پایان نشست خبری خود اظهار داشت: تشکر می‌کنم از همه اصحاب رسانه. اگر این تشکر را بیان نکرده بودم، همین‌جا عذرخواهی می‌کنم. همیشه در همه مصاحبه‌هایم چه در روز برد و چه در روز باخت از شما تشکر کرده‌ام، چون اگر شما کنار این تیم نبودید و حمایت نمی‌کردید، مطمئناً همین برد امروز هم اتفاق نمی‌افتاد.

رقابت سازنده میان دروازه‌بان‌های تیم

وی در ادامه به وضعیت دروازه‌بان‌های تیم اشاره کرد و گفت: ما فقط دو دروازه‌بان خوب نداریم، بلکه سه یا چهار دروازه‌بان بسیار آماده داریم. در تمام مدتی که آقای پورحمیدی درون دروازه بود، آقای دیناروند با بهترین کیفیت تمرین می‌کرد و حضورش به‌نوعی زنگ خطر و انگیزه‌ای برای پورحمیدی بود.

رحمتی افزود: فوتبال همین است؛ شرایط طوری رقم خورد که اکنون آقای دیناروند درون دروازه قرار گرفته است. همین‌جا از حسین پورحمیدی تشکر می‌کنم، چون در این دو هفته‌ای که بازی نکرده، با تمرکز و جدیت بیشتری تمرین کرده و باعث شده دیناروند هم حواسش را جمع‌تر کند. هر دو دروازه‌بان، رقیب و در عین حال رفیق هم هستند و این رقابت سالم موجب پیشرفت هر دوی آن‌ها می‌شود.

تقدیر از قضاوت تیم داوری و عملکرد VAR

رحمتی در بخش پایانی نشست خبری خود گفت: نظر من درباره داوری بازی مثبت است. درباره آقای حیدری صحبت کردن سخت است، چون ایشان از داوران بسیار خوب کشورمان هستند. تیم داوری در مجموع عملکرد قابل‌تحسینی داشت و از داوران VAR نیز تشکر می‌کنم. طبیعی بود در صحنه گل، داور ابتدا آفساید اعلام کند، اما پس از بازبینی، تصمیم درست اتخاذ شد و گل تأیید شد. از همه اعضای کادر داوری بابت دقت و آرامشی که در چنین بازی سنگینی داشتند، قدردانی می‌کنم.

وی افزود: در این بازی، هر دو تیم تحت فشار بودند؛ دو سرمربی در شرایط خاصی قرار داشتند و جو ورزشگاه هم بسیار پرهیجان بود. با این حال، داوران با تسلط کامل مسابقه را مدیریت کردند و واقعاً روز بسیار خوبی را پشت سر گذاشتند.

رحمتی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم در تمام دیدارهای لیگ، داوران بهترین بازیکنان زمین باشند.