  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱

تصاویری از ورزشگاه تختی در بین دو نیمه دیدار خیبر - پرسپولیس

تصاویری از ورزشگاه تختی در بین دو نیمه دیدار خیبر - پرسپولیس

خرم‌آباد- تصاویری از ورزشگاه تختی خرم‌آباد در بین دو نیمه دیدار خیبر - پرسپولیس را مشاهده می‌کنید.

دریافت 30 MB
کد خبر 6626466

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها