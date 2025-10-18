https://mehrnews.com/x39kT2 ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱ کد خبر 6626466 استانها لرستان استانها لرستان ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱ تصاویری از ورزشگاه تختی در بین دو نیمه دیدار خیبر - پرسپولیس خرمآباد- تصاویری از ورزشگاه تختی خرمآباد در بین دو نیمه دیدار خیبر - پرسپولیس را مشاهده میکنید. دریافت 30 MB کد خبر 6626466 کپی شد مطالب مرتبط نجات دروازه خیبر توسط دیناروند در دو موقعیت خطرناک! گل دوم خیبر به پرسپولیس هاشمیان: نتیجه منصفانه نبود؛فوتبال در دقایق پایانی روی دیگری نشان داد! دفاع تمام قد رحمتی: هاشمیان سرمایه فوتبال است، او را نسوزانیم! اظهارات سید مهدی رحمتی بعد از برد برابر پرسپولیس گل پرسپولیس به خیبر توسط امید عالیشاه نشست فوقالعاده هیئت مدیره پرسپولیس/ احتمال برکناری درویش و هاشمیان! برچسبها تیم فوتبال خیبر خرمآباد تیم فوتبال پرسپولیس لیگ برتر فوتبال ایران
نظر شما