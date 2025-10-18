https://mehrnews.com/x39kT8 ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۲ کد خبر 6626472 استانها لرستان استانها لرستان ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۲ نمایی از هواداران پرسپولیس در ورزشگاه تختی خرمآباد خرمآباد- در این ویدئو نمایی از تشویقهای هواداران پرسپولیس در ورزشگاه تختی خرمآباد را میبینید. دریافت 23 MB کد خبر 6626472 کپی شد مطالب مرتبط لیگ برتر فوتبال - خیبر خرمآباد و پرسپولیس تهران نجات دروازه خیبر توسط دیناروند در دو موقعیت خطرناک! شکست پرسپولیس برابر خیبر در نیمه اول؛ چه گلی خورد دروازهبان تیم ملی! هاشمیان: نتیجه منصفانه نبود؛فوتبال در دقایق پایانی روی دیگری نشان داد! دفاع تمام قد رحمتی: هاشمیان سرمایه فوتبال است، او را نسوزانیم! اظهارات سید مهدی رحمتی بعد از برد برابر پرسپولیس گل پرسپولیس به خیبر توسط امید عالیشاه گل دوم خیبر به پرسپولیس نشست فوقالعاده هیئت مدیره پرسپولیس/ احتمال برکناری درویش و هاشمیان! برچسبها تیم فوتبال خیبر خرمآباد تیم فوتبال پرسپولیس خرم آباد لیگ برتر فوتبال ایران
