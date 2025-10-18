هاشمیان: نتیجه منصفانه نبود؛فوتبال در دقایق پایانی روی دیگری نشان داد!

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان شامگاه شنبه در نشست خبری بعد از شکست مقابل خیبر بیان کرد: متأسفانه هر نتیجه‌ای که فکر می‌کردیم پیش‌بینی کرده بودیم، رخ داد، به جز این نتیجه. ما شروع خوبی داشتیم و موقعیت‌های خوبی هم ایجاد کردیم، اما متأسفانه خصوصاً گل آخری که دریافت کردیم، واقعاً نشان‌دهنده روند بازی و عادلانه نبود.

استفاده نکردن از فرصت‌ها و ضربات ایستگاهی

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: تیم ما از شانس‌ها و موقعیت‌های خود به خوبی استفاده نکرد. ضربات ایستگاهی زیادی داشتیم که می‌توانست نتیجه را تغییر دهد، اما طبیعتاً من به عنوان سرمربی تیم خودم از نتیجه راضی نیستم.

فوتبال، روی دیگر خود را نشان داد

هاشمیان با تأکید بر ناعادلانه بودن نتیجه گفت: تمام تلاش خود را انجام دادیم ولی در دقایق پایانی فوتبال روی دیگرش را به ما نشان داد و متأسفانه استحقاق ما این نتیجه نبود. با توجه به بازی‌هایی که ارائه دادیم، قطعاً انتظار داشتیم نتیجه متفاوتی رقم بخورد.

وی افزود: جز این حرف، نکته دیگری برای گفتن ندارم.

خلق موقعیت‌های متعدد اما ناکامی در گلزنی

هاشمیان در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: شاید الان ما در زمینه گل زدن خیلی خوب عمل نمی‌کنیم، اما در خلق موقعیت‌ها عملکرد قابل قبولی داشتیم و شانس‌های زیادی ایجاد کردیم. بازیکنان تلاش خود را کردند، اما متأسفانه گل‌ها به ثمر نرسید.

بازیکنان تازه به تیم اضافه شدند

وی با اشاره به شرایط بدنی تیم گفت: تمام هفته گذشته، تیم ما تقریباً سه روز بود که کامل شد؛ بازیکنان ملی‌پوش به تیم برگشته بودند و بازیکنان مصدوم کم‌کم به شرایط بازی بازمی‌گشتند. با توجه به این شرایط، امروز توانستیم از تمام نفرات استفاده کنیم، اما نتیجه دلخواه حاصل نشد.

هاشمیان ادامه داد: متأسفانه نمی‌دانم این بدشانسی بود یا اتفاقی دیگر، اما موقعیت‌های ما تبدیل به گل نشد. در ضربات ایستگاهی یا موقعیت‌های پایانی، دو بازیکن حریف بین چهار تا پنج بازیکن ما قرار گرفتند و در لحظات پایانی که تیم ما می‌خواست بازی را ببرد، برخلاف جریان بازی نتیجه تغییر کرد.

سرمربی پرسپولیس افزود: طبیعی است که تیم ما فکرش برد بود، به همین دلیل در دقایق پایانی دچار حمله شدیم و متأسفانه نتیجه‌ای که شایسته بازی ما بود، حاصل نشد.

تلاش برای خوشحالی هواداران

هاشمیان درباره واکنش هواداران تیمش پس از بازی گفت: پرسپولیس یک تیم بزرگ است و تماشاگران ما همیشه حامی و طرفدار ما هستند. هواداران ما قهرمانی می‌خواهند و حقشان است. من و بازیکنان واقعاً بعد از بازی ناراحت بودیم که نتوانستیم دل این هواداران را خوشحال کنیم، اما تمام تلاش خود را به کار گرفتیم.

وی افزود: به نظر من، این نتیجه عادلانه نبود. هواداران و حامیان ما در استادیوم شاهد بودند که بازیکنان با تمام وجود بازی کردند و تلاش کردند، اما متأسفانه نتیجه با توجه به بازی ما، مناسب نبود.

سرمربی پرسپولیس درباره میزبانی تیم خیبر عنوان کرد: از دیروز هم گفته بودم که اینجا میزبانی بسیار خوبی انجام شده است. تمام تلاش خود را کردند تا ما در این شهر پذیرای خوبی داشته باشیم؛ از هتل گرفته تا امکانات و پشتیبانی. پلیس و مردم شهر از بدو ورود تا استادیوم ما را حمایت کردند و بابت این حمایت‌ها از همه تشکر می‌کنم.

نظر درباره داوری و گل دوم حریف

هاشمیان در پاسخ به سوالی درباره گل دوم خیبر گفت: من همیشه نظرم این است که باید روی خودمان تمرکز کنیم نه روی داوری، روی زمین و روی حریف! داوری‌ها خوب بود، خسته نباشند. حتماً ویدئو چک انجام شد و به این نتیجه رسیدند که گل صحیح بوده، بنابراین از کادر داوری تشکر می‌کنم.

میزبانی خیبر و جو ورزشگاه

وی درباره جو ورزشگاه افزود: جو ورزشگاه طبیعتاً متعلق به تیم این شهر است و طرفدار آن تیم هستند، اما حامیان و هواداران ما هم که آمده بودند با تمام وجودشان تیم را تشویق کردند و ما شرمنده شدیم.

آگاهی از شرایط حریف و برنامه برای بازی فشرده

هاشمیان گفت: برای ما مشخص بود که تیم حریف چندین باخت داشته و می‌آید تا قطعاً مقابل ما یک بازی فشرده انجام دهد. ما کاملاً آگاه بودیم و از همان ابتدا خود را آماده کردیم.

نیمه دوم سراپا هجومی و استفاده از بازیکنان تازه وارد

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: در نیمه دوم تیم ما سراپا هجومی شد و حتی بازیکنانی که چند جلسه با ما تمرین کرده بودند به زمین فرستاده شدند. طبیعتاً می‌دانستیم که ممکن است ضدحمله بخوریم، اما هدف ما در این بازی پیروزی بود.

گل خورده و فرصت‌های از دست رفته

هاشمیان درباره گل پایانی گفت: به نظر من، گلی که خوردیم شاید عادلانه نبود. قبل از آن گل، بازیکنان ما موقعیت‌های خوبی داشتند؛ آقای علیپور شانس داشت و آقای عمری هم یک شوت بسیار زیبا زد. شانس‌های خوبی برای گلزنی داشتیم، اما متأسفانه نتیجه در دقیقه پایانی رقم خورد و دیگر وقتی برای جبران باقی نماند.

ضربه سر استثنایی علیپور و عملکرد درخشان گلر حریف

هاشمیان در پاسخ به سوالات خبرنگاران بیان کرد: ضربه سر آقای علیپور یک ضربه سر استثنایی بود. من خودم سرزن هستم، ولی گلر حریف امروز بسیار خوب عمل کرد. همچنین شوت آقای عمر هم نشان داد که گلر حریف یک روز بسیار عالی را پشت سر گذاشته بود.

تمرین، بازی‌سازی و هدف پرسپولیس

سرمربی پرسپولیس افزود: روزهای گذشته با بازیکنان تمرین گلزنی و بازی‌سازی انجام دادیم. هدف ما فقط توپ‌های بلند نیست و قصد نداریم بازیکنان را روی زمین بیندازیم یا وقت تلف کنیم. ما می‌خواهیم یک فوتبال خوب، سالم و پاک ارائه کنیم.

موقعیت‌های از دست رفته و جایگاه تیم

هاشمیان ادامه داد: در این بازی و حداقل سه بازی گذشته، تیم ما هفت تا هشت موقعیت بسیار خوب داشته است که بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد آن‌ها شانس گلزنی واقعی بوده‌اند. اگر این موقعیت‌ها به گل تبدیل شده بود، شاید الان جایگاه ما در جدول متفاوت بود.

وی تأکید کرد: امروز فوتبال روی دیگرش را نشان داد، اما پرسپولیس تیم بزرگی است و قطعاً بزرگ خواهد ماند. امیدوارم هواداران ما به زودی شاد، خوشحال و پیروز باشند.