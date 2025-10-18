https://mehrnews.com/x39kXv ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۱ کد خبر 6626636 استانها لرستان استانها لرستان ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۱ واکنش سید مهدی رحمتی به احتمال تغییر وحید هاشمیان! خرمآباد- سید مهدی رحمتی سرمربی خیبر به نتایج پرسپولیس و احتمال تغییر وحید هاشمیان واکنش نشان داد. دریافت 53 MB کد خبر 6626636 کپی شد مطالب مرتبط اظهارات هاشمیان بعد از شکست مقابل خیبر عبدی: خیبر با همدلی پرسپولیس را شکست داد؛ تکرار پیروزی تاریخی سال ۶۵! دفاع تمام قد رحمتی: هاشمیان سرمایه فوتبال است، او را نسوزانیم! هاشمیان: نتیجه منصفانه نبود؛فوتبال در دقایق پایانی روی دیگری نشان داد! برچسبها تیم فوتبال خیبر خرمآباد سیدمهدی رحمتی تیم فوتبال پرسپولیس لیگ برتر فوتبال ایران وحید هاشمیان
