قربانی: از عملکرد تیم فجر سپاسی راضی نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز قربانی شنبه شب پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل شمس آذر قزوین در نشست خبری پس از بازی اظهار کرد: پیش از هر چیز باید به بازیکنانم بابت زحماتی که کشیدند و همچنین به هواداران خوب فجر تبریک بگویم، اما از کیفیت فنی بازی اصلاً راضی نیستم. نیمه اول عملکرد ضعیفی داشتیم و در نیمه دوم هم تنها دو یا سه بار توانستیم برنامه‌هایی را که در تمرین کار کرده بودیم، در زمین اجرا کنیم.

وی افزود: نتیجه به‌دست آمده حاصل تلاش بازیکنان بود، اما از نظر کیفیت بازی، فجر شهید سپاسی امروز تیم همیشگی نبود. ما تمرین می‌کنیم تا در مسابقه اجرا کنیم اما متأسفانه درصد اجرای برنامه‌ها پایین بود. بخشی از این مسئله به نوع بازی حریف و بخش دیگر به عملکرد خودمان برمی‌گردد.

قربانی ادامه داد: فوتبال مثل زندگی است؛ هیچ مسابقه‌ای با بازی قبلی قابل مقایسه نیست، اما ما موظفیم در هر شرایطی بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهیم. با وجود تلاش بازیکنان، کیفیتی که مدنظر من بود حاصل نشد و از یکی دو بازیکن نیز به شدت ناراحتم. به همین دلیل همین‌جا به آن‌ها هشدار می‌دهم که اگر شایستگی حضور در تیم لیگ برتری فجر سپاسی را نداشته باشند، در جمع ما باقی نخواهند ماند.

سرمربی فجر سپاسی با اشاره به اهمیت نظم و حرفه‌ای‌گری در تیمش گفت: تیمی می‌خواهم که جنگنده، منظم و متعهد باشد. بازیکنی که به وظایفش عمل نکند و نسبت به تذکرات بی‌توجه باشد، جایی در ترکیب نخواهد داشت.

وی درباره وقت‌کشی بازیکنانش در جریان بازی نیز تصریح کرد: شاید برخی لحظات از دید تماشاگران این‌گونه به نظر برسد، اما فوتبال رقابتی و پرتنش است و گاهی شرایط بازی چنین موقعیت‌هایی را رقم می‌زند. با این حال، همیشه سعی کرده‌ام تیمم با صداقت و احترام در میدان ظاهر شود.

قربانی در پایان گفت: از همه هواداران و رسانه‌ها تشکر می‌کنم و امیدوارم در ادامه فصل بتوانیم فوتبال باکیفیت‌تری ارائه دهیم. فجر سپاسی تیمی ریشه‌دار با سابقه‌ای درخشان است و ما تلاش می‌کنیم در شأن نام بزرگ این باشگاه بازی کنیم.