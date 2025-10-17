https://mehrnews.com/x39krF ۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۳ کد خبر 6625370 استانها قزوین استانها قزوین ۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۳ سرمربی شمس آذر: برای کسب اولین ۳ امتیاز به مصاف فجر می رویم قزوین- برای کسب اولین ۳ امتیاز فصل به مصاف فجر خواهیم رفت. دریافت 75 MB کد خبر 6625370 کپی شد مطالب مرتبط رضایی: از داوران فقط عدالت میخواهیم رونمایی از استقلالِ با ساپینتو ؛ آبی ها در اندیشه بازگشت به مسیر برد مشخص شدن مدیرعامل باشگاه خیبر؛ یک مهاجم شاگرد رحمتی شد برچسبها تیم فوتبال شمس آذر وحید رضایی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز
نظر شما